Quan hem de passar tot el dia a la feina, el millor és endur-nos un tupper amb el menjar que més ens agradi. D'aquesta manera, estalviarem diners i podrem mantenir una alimentació molt més saludable.

Tot i això, el pitjor passa quan arribem a casa i hem de netejar-lo: les restes de menjar s'han quedat impregnades i sembla impossible tornar la carmanyola al seu estat original.

Però gràcies a "Cocina con mi madre", un exitós compte de TikTok especialitzat en cuina i trucs com aquest, aprendrem una manera de netejar els tupper en pocs minuts i de forma molt senzilla. Per això, només necessites el sabó que utilitzes per rentar els teus plats i paper de cuina.

Agafa el tupper brut i li col·loques un tovalló de paper (o paper de cuina, és igual). Li tireu un bon raig de rentaplats. Ho ompliu fins a la meitat d'aigua calenta. Agiteu el tupper. Traieu el contingut del seu interior, i el tupper estarà totalment net.

Aquest truc per netejar el tupper és un consell casolà que potser ja coneixeu. Tot i això, si és la primera vegada que l'escoltes, crec que hauràs après una valuosa lliçó de vida.