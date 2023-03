Posar la rentadora és per alguns tot un repte, però no ets l'única persona. Aquí trobaràs alguns consells per mantenir la teva roba blanca com si fos nova i que s'ha demostrat tot un èxit a Instagram.

La roba neta, fresca i blanca és sempre la millor opció per tenir un bon aspecte. Però quan trobes taques a la roba blanca, et fa posar els nervis de punta. Les taques groguenques sota els braços es poden convertir en un greu problema, sobretot si pertanyen a peces precioses que només es porten en ocasions especials.

Ningú no està exempt d'aquestes aixelles amb taques grogues, ja que és un procés natural de la transpiració. Per solucionar aquest problema, compartim les tres solucions més eficaces amb què podràs mantenir la teva roba blanca com a nova i conservar la seva brillantor.

Trobar un llevataques eficaç no és tasca fàcil. Ens arrisquem a gastar molts diners en un producte que no serveix per a res i que no eliminarà les molestes taques de la nostra roba.

Precisament per aquest motiu, és important investigar i conèixer les propietats dels ingredients ecològics que ens poden ajudar a eliminar l'excés de taques i higienitzar la nostra roba. Aquí tens un llevataques que pots fer a casa amb només tres ingredients.

Els tres ingredients que salvaran la roba

El peròxid d'hidrogen, també conegut com a aigua oxigenada, és simplement aigua amb una molècula d'oxigen addicional. Aquesta molècula d'oxigen addicional provoca oxidació, cosa que ajuda a eliminar els gèrmens i blanqueja els colors de les superfícies poroses, com els teixits.

Quan es tracti d'utilitzar peròxid d'hidrogen per a ús domèstic, tria peròxid de qualitat mèdica, que es compon d'un 3% de peròxid i un 97% d'aigua. Se sol trobar a les drogueries del supermercat o a la farmàcia.

Líquid rentaplats

Pel que fa al líquid rentaplats (és a dir, el sabó per a plats), pots triar el que tinguis a casa. No obstant això, si busques un rentaplats no tòxic, assegura't d'utilitzar-ne un de biodegradable, sense parabens ni ftalats, ja que aquests dos últims són disruptors endocrins que podrien afectar les hormones.

Bicarbonat sòdic

El bicarbonat de sodi també es coneix com a bicarbonat sòdic. És un producte de neteja fantàstic, ja que actua com a agent blanquejador natural que pot ajudar a fer front a les taques difícils de la roba. El bicarbonat de sodi també es troba fàcilment al passadís de drogueria dels supermercats.

Crea una pasta barrejant l'aigua oxigenada i el detergent per a vaixella amb prou bicarbonat sòdic per obtenir una pasta fluida. Fes-lo servir immediatament.

La regla general en barrejar aquests líquids és utilitzar 1 part de líquid rentaplats per 2 d'aigua oxigenada. Per exemple, si utilitzeu 1 cullerada de detergent rentaplats, barregeu-la amb 2 cullerades de peròxid d'hidrogen. A continuació, afegeix suficient bicarbonat de sodi per formar una pasta que no quedi espessa.

Si decideixes fer una gran quantitat de llevataques, barreja només l'aigua oxigenada i el sabó per a vaixella i guarda'l en una ampolla de vidre. Nota: no afegiu bicarbonat de sodi en aquesta fase. Utilitzeu-lo abans de 3 mesos.

Quan necessitis el llevataques, agita bé l'ampolla i aboca la barreja en un recipient petit. Afegeix suficient bicarbonat per crear una pasta enganxosa i aplica-la immediatament sobre la peça (per dins i per fora).

Per a les taques lleus, només cal utilitzar detergent per a vaixella i aigua oxigenada en un petit polvoritzador. Agitar bé i polvoritzar directament sobre la peça fins que estigui humida. Deixa-la en remull durant almenys 10-15 minuts abans de ficar la peça a la rentadora per rentar-la.

Per a les taques més difícils, afegeix bicarbonat sòdic per crear una pasta, com recomana el popular compte d'Instagram @CasayOrdenTambé pots utilitzar un raspall de dents vell per fregar suaument. Deixeu la pasta sobre la peça fins una hora abans de rentar la roba a la rentadora com de costum.