Shakira ha estat a Estats Units, juntament amb els seus fills per presentar-se en el programa 'The Tonight Show Starring' de Jimmy Fallon, on la cantant va confessar que 'BZRP Music Sessions Vol. 53' és "una crida a moltes dones" i una "manera saludable" de canalitzar les seves emocions després de la ruptura amb Piqué. Després de l'entrevista, Shakira va anar amb els seus fills Sahsa i Milán a Times Square com una turista més a la botiga de xocolates M&M, on se la va veure plorant.

Ara s'ha descobert el suposat motiu d'aquestes llàgrimes. Segons el programa Desperta Amèrica, que cita a "persones properes" a la cantant, la causa de la reacció de Shakira va ser provocada "per l'estrès". "Shakira podria estar vivint les conseqüències de l'estrès de la fama, diuen molts, estrès per la situació que està vivint". I és que, va apuntar, encara que en el pla professional que està assolint grans èxits, que la colombiana s'hauria vist superada per la situació.