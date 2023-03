La matinada del proper diumenge 26 de març el nostre país canviarà a l'horari d'estiu. Catalunya haurà de complir amb la directiva europea de l'any 2000 que afecta tots els estats membres de la Unió Europea. La primera vegada que es van adaptar a Europa va ser el 1980. Des de l'any 2000 es van establir les regles que van marcar l'inici al març i l'acabament a l'octubre.

El canvi a l'horari d'estiu avançarà una hora els rellotges de Girona, de manera que a les 02.00 de la matinada passaran a ser les 03.00.

Sempre hi ha dubtes sobre això cada vegada que hi ha un canvi d'hora, i ara, hi ha un debat a la Comissió Europea des del 2018. La comissió ha proposat finalitzar aquesta pràctica, però per la pandèmia aquest i altres assumptes s'ha quedat en stand by.

Ara, sembla que el Ministeri de la Presidència de l'estat espanyol ha publicat l'any passat una ordre ministerial en què s'ha establert que se seguirà amb els canvis d'hora fins al 25 d'octubre del 2026.