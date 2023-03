L’aigua és un factor clau per als Objectius de Desenvolupament Sostenible i per a la salut i prosperitat de les persones i el planeta. No obstant, els avenços en els objectius i metes que s’hi relacionen disten molt de ser satisfactoris, cosa que entorpeix tota l’agenda de desenvolupament sostenible.

La Conferència de les Nacions Unides sobre l’Aigua 2023, que se celebra aquests dies a Nova York, busca crear una agenda d’acció per a l’aigua audaç, que atorgui a aquest element vital del nostre planeta el compromís que es mereix.

D’aquesta esperada cita en sortirà un full de ruta que asseguri que la humanitat arribi al 2030 amb el dret a l’aigua i sanejament complert. És el que s’espera, per això aquest any 2023 resulta tan important, segons han posat de manifest organismes internacionals, governs, empreses i científics, units en l’objectiu d’aconseguir aigua neta i sanejament, per a tothom, tal com marca l’ODS 6 de l’Agenda 2030.

Un moment clau

La cita d’aquest any és un esperat punt d’inflexió perquè per fi se celebra la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Aigua, del 22 al 24 de març a Nova York, 46 anys després que tingués lloc la primera, el març del 1977 a Mar del Plata (Argentina).

«La Conferència sobre l’Aigua del 2023 marca un moment crític per a la política global de l’aigua i és una oportunitat que no es pot perdre. Necessitem solucions d’alt impacte i promoure un canvi tangible», va assenyalar l’ONU el passat Dia Mundial de l’Aigua. Un canvi real que esperen els 2.200 milions de persones que continuen sense accés a aigua potable i els 4.200 milions que viuen sense un sanejament adequat.

Més enllà de l’esperança

L’organització internacional té per objectiu que en aquesta cita, que coincideix amb el Dia Mundial de l’Aigua del 2023, es faci un balanç realista dels resultats de la meitat de la Dècada d’Acció i s’estableixi un full de ruta i un cronograma concrets per assegurar que la humanitat arribi al 2030 amb el dret humà a l’aigua i al sanejament assegurat per a tothom. I per fer-ho possible apunten que és «necessària una ambició d’alt nivell per impulsar l’acció i col·locar l’aigua en el centre de l’agenda global i de la consecució dels ODS».

És necessari així mateix augmentar la consciència sobre la crisi mundial de l’aigua i decidir sobre accions concertades que mobilitzin tots els sectors, actors i països, amb l’objectiu d’impulsar esforços polítics centrats a resoldre aquesta problemàtica global.

Dia Mundial de l’Aigua

Aquest Dia Mundial de l’Aigua busca agilitzar el canvi per resoldre la crisi de l’aigua i el sanejament. Des de l’ONU es proposa la campanya global «Sigues el canvi» per encoratjar les persones a prendre mesures per canviar la manera amb què utilitzen, consumeixen i gestionen l’aigua. Aquestes accions d’individus i comunitats contribuiran a una Agenda d’Acció de l’Aigua que també comptarà amb els compromisos a més gran escala de governs, empreses, organitzacions, institucions i coalicions.

Per complementar la Conferència de l’ONU també s’han creat tallers, debats d’alt nivell, hackathons i moltes més activitats.

El Dia Mundial de l’Aigua és una oportunitat única a la vida per unir-nos en favor de l’aigua i accelerar junts els avenços en aquesta esfera, crear consciència i inspirar accions.

L’ànima de la vida

Tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) estan relacionats amb l’aigua: salut, sobirania alimentària, energia accessible, producció neta i mitjans de vida sostenibles, conservació dels ecosistemes, reducció de la pobresa i desigualtats. No obstant, les metes contingudes en l’ODS número 6 que es relaciona amb ‘garantir la disponibilitat d’aigua i la gestió sostenible’ estan lluny de ser assolides.

Per aquesta raó, l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el 2018-2028 com la Dècada Internacional per a l’Acció «Aigua per al Desenvolupament Sostenible», buscant catalitzar les accions necessàries per complir l’ODS 6.

Claus de la conferència

En aquest escenari, la Conferència està avaluant els avenços en la implementació dels objectius de la dècada i reafirmar els objectius i metes relacionats amb l’aigua i acordats internacionalment.

Pretén identificar possibles desafiaments i oportunitats, formes i mitjans per recolzar la implementació i acceleració del progrés; a nivell local, nacional i internacional; per a proveïment d’aigua, sanejament i higiene (WASH), la gestió integrada dels recursos hídrics (GIRH), i crear un enfocament preventiu davant els desafiaments de l’aigua.

Busca recolzar l’intercanvi de punts de vista, iniciatives, millors pràctiques i èxits; i promoure la cooperació i els enfocaments col·laboratius. Intenta motivar els Estats i altres parts interessades a presentar plans, acords i accions concretes, a través de compromisos voluntaris . I contribueix en el Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre Desenvolupament Sostenible (HLPF), considerant l’aigua com a connector de tots els altres ODS.