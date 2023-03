Estalviar aigua no és privar-nos d’usar un recurs tan vital per a la vida. Estalviar aigua és utilitzar-la de manera racional perquè mai ens falti. Ara, quan estem a les portes de possibles restriccions en diversos àmbits per fer front a la greu sequera és quan cal prendre major consciència. A banda de les restricions al camp o en l’àmbit industrial a casa també podem contribuir-hi de forma molt important. Compartim algunes pautes perquè, tant els adults com els petits aconsegueixin gastar menys aigua a casa i, amb això, també aprenguin a estalviar energia. Estalviar aigua a nivell domèstic sempre ha estat primordial i molt important, però ara la necessitat és vital i és urgent prendre mesures a casa nostra si volem conservar aquest recurs natural.

Amb l’objectiu de reduir el consum de l’aigua i l’energia dins de la llar és recomanable que tu, els teus fills i tots els membres de la família prenguin aquestes mesures: El raspallat de les dents ha de fer-se amb l’aixeta tancada. El flux d’aigua tèbia només ha d’obrir-se quan realment vagi a utilitzar-se. Si a casa hi ha pocs membres, la rentada de la roba pot fer-se una vegada per setmana. Per a estalviar aigua i electricitat, és recomanable acumular una bona quantitat de roba i omplir la rentadora fins al topall. Durant el bany, les dutxes han de mantenir-se tancades mentre l’aigua no es necessiti i en acabar és important comprovar que queda ben tancada. Els banys d’escuma omplint tota la banyera han d’evitar-se en la mesura que sigui possible.

Un altra dels consells que es planteja és a l’hora de portar a terme la higiene personal. En aquest sentit, se’ns diu que cal calcular la quantitat d’aigua que necessites per a omplir la banyera i fes comptes dels litres d’aigua i l’energia que malbarates diàriament. El fregat dels plats no ha de fer-se sota l’aixeta oberta. Si no es té rentaplats, és recomanable utilitzar recipients profunds on posar aigua i detergent per a netejar la vaixella. Tot plegat servirà per estalviar aigua.