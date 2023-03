L’aigua és un bé preuat i en el context climàtic en el qual vivim, cada vegada ho serà més. La situació de sequera que travessa Catalunya ha posat en alerta nombrosos actors de diversos sectors que necessiten aigua per a dur a terme les seves activitats. Al mes de març l’estat dels pantans és alarmant: les reserves d’aigua tan sols arriben al 27% de la seva capacitat. Un fet que ha obligat a l’administració a prendre mesures excepcionals, com l’extracció de 60 tones de peixos per preservar la qualitat de l’aigua al pantà de Sau. Davant aquests fets, SIGMA Group, a través dels seus sistemes de reutilització d’aigües residuals, proposa nombroses sortides per evitar el malbaratament d’aquest recurs hídric per tal de maximitzar el seu cicle i que són aplicables a diferents sectors.

Gràcies als reactors biològics de membranes que ha desenvolupat la companyia, es pot recuperar i reutilitzar aigua residual generada en pràcticament totes les activitats industrials i de serveis. Aquestes aigües poden ser reincorporades als processos productius, o en casos com càmpings, hotels i altres edificis es poden reutilitzar en el regadiu o fins i tot en els sanitaris (banys, vàters, etc.), per tant, són un sistema altament recomanat per les empreses del sector turístic. SIGMA Group treballa, d’una banda, el desenvolupament de l’enginyeria i dels projectes claus en mà, a través d’AGUASIGMA; i de l’altra, SIGMADAF, en el disseny, la fabricació i el subministrament d’equips de flotació que tenen una capacitat de tractament de fins a 2 milions de litres d’aigua per hora i unitat. A més a més, els sistemes DAF i MBR fabricats pel Grup Sigma són equips que s’entreguen completament muntats, llestos per operar i requereixen de poc manteniment. Múltiples aplicacions Els sistemes DAF faciliten la reutilització d’aigües residuals gràcies a la seva capacitat per separar olis, greixos i altres residus sòlids suspesos a l’aigua residual. En sectors com l’alimentació, per exemple, permeten la separació i recuperació de greixos i proteïnes, i en el cas dels purins permeten una elevada reducció del fòsfor. Són diverses les indústries que a hores d’ara se’n beneficien de l’ús dels sistemes de SIGMA Group. Entre els casos d’èxit, destaquen l’aplicació a la indústria cosmètica, on ha ajudat a millorar la capacitat de reutilització per triplicar la capacitat de tractament d’aigües; o la indústria alimentària que utilitza el sistema SIGMA per al sanejament d’aigües.