Actualment s’ha observat una reducció del cabal dels nostres principals rius durant la segona meitat del segle XX, amb una tendència a la baixa dels cabals anuals més pronunciada a la primavera i a l’hivern, que es pot atribuir, en part, als canvis en el patró de pluges estacionals. Previsiblement s’espera un augment generalitzat en la intensitat i la magnitud de les sequeres meteorològiques i hidrològiques sota escenaris de canvi climàtic, per l’augment de l’evapotranspiració i la reducció de les precipitacions.

En general, fins i tot en els escenaris de baixes emissions, es preveuen repercussions considerables en el cicle hidrològic, que tindran com a conseqüència la disminució de la disponibilitat d’aigua i la seva qualitat.

Agricultura

Els principals impactes del canvi climàtic en l’agricultura (i la ramaderia) són els associats al desplaçament de les estacions, l’augment de les sequeres, i els danys per calor i per esdeveniments extrems. Les previsions apunten a un descens en la producció a totes les zones. Ja hi ha evidències constatades del canvi fenològic en algunes espècies fruiteres d’os i en els cítrics. Així mateix, els viticultors han constatat un avanç cada vegada més notable de la data de maduració del raïm.

Ecosistemes terrestres

En les espècies forestals s’han observat ja canvis fenològics, com l’augment o el desplaçament del període de permanència de la fulla en espècies de fulla perenne, i canvis en els períodes de floració i fructificació de moltes espècies. Aquestes alteracions poden suposar canvis de comportament en les espècies animals migrants i en les locals.

Medi marí

Al medi marí, els impactes sobre la biodiversitat i els ecosistemes, així com en la pesca i l’aqüicultura, són cada vegada més ben coneguts i es deuen fonamentalment a l’augment de temperatura, l’acidificació i la pèrdua d’oxigen. S’observen, també, canvis en la distribució i l’abundància d’espècies de flora i fauna marina, canvis fenològics, establiment d’espècies invasores i disminució del potencial pesquer i aqüícola, dels nostres sistemes, principalment.

Costes

El canvi climàtic representa una amenaça per a les costes a Espanya. Entre els factors de canvi hi ha l’ascens del nivell del mar; els esdeveniments extrems, com les marees meteorològiques; els canvis en l’onatge, i els canvis en la temperatura de l’aigua. Cal sumar-hi factors antropogènics adversos, com l’ocupació de la costa, que augmenten l’exposició davant els riscos climàtics.

Desertificació i terres

Les previsions dels experts sobre el canvi climàtic a Espanya apunten, entre altres coses, cap a una aridesa creixent i un augment de les temperatures. La disminució de la precipitació mitjana o l’augment de fenòmens extrems poden provocar un increment molt perillós de l’erosió.