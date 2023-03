Les monedes i els bitllets són un dels objectes de col·leccionisme més buscats. No és estrany veure persones pagant importants sumes de diners per una moneda o un bitllet en concret. Això es dona sobretot en les que són més antigues, ja que escassegen i, si a més van ser encunyades durant poc temps, es revaloren de manera exponencial.

Hi ha els qui les compren com a inversió i altres per a conservar-les com a record nostàlgic o com una peça de col·leccionista. Per als experts de la numismàtica, algunes monedes poden arribar a valer milers d'euros. Depèn del tipus de moneda, de la seva antiguitat o del seu valor històric. És el que succeeix amb determinades monedes de cinc cèntims de països com Itàlia, Bèlgica, Àustria, Grècia o França, el valor actual dels quals pot arribar a ascendir fins als 800 euros.

Algunes de les monedes de cinc cèntims més valorades són aquestes:

França 1999 : aquestes són les monedes de cinc cèntims més antigues, la qual cosa explica per què es venen per fins a 850 euros . A més, tenen una petita deformació en el seu disseny i van ser retirades de la circulació, així que són un model exclusiu .

: aquestes són les monedes de cinc cèntims més antigues, la qual cosa explica per què es venen per . A més, tenen una en el seu disseny i van ser retirades de la circulació, així que són un . Itàlia 2002 : és una moneda molt fàcil de reconèixer perquè té el Coliseu , un dels monuments més importants i famosos del món, gravat en el revers. Pots arribar a guanyar fins a 80 euros per ella.

: és una moneda molt fàcil de reconèixer perquè té el , un dels monuments més importants i famosos del món, gravat en el revers. Pots arribar a guanyar fins a per ella. Àustria 2002 : el preu d'aquesta moneda de cinc cèntims arriba, en aquests moments, als 360 euros . No obstant això, els experts en numismàtica recomanen esperar a vendre-la , perquè augmentarà el seu valor amb el pas del temps.

: el preu d'aquesta moneda de cinc cèntims arriba, en aquests moments, als . No obstant això, els experts en numismàtica recomanen , perquè augmentarà el seu valor amb el pas del temps. Grècia 2002 : els motius pels quals els col·leccionistes estan disposats a pagar 470 euros per aquesta moneda són la seva escassetat i antiguitat .

: els motius pels quals els col·leccionistes estan disposats a pagar per aquesta moneda són la seva i . Bèlgica 2004: aquest és un dels models més rars de trobar en l'actualitat. El motiu pel qual és una moneda tan valuosa es deu a un error d'encunyació. La moneda té excés de metall, i per aquesta raó, la majoria es van retirar de la circulació. Les poques que queden tenen un valor de 200 euros.

Altres monedes per més de 1.000 euros

En portals com eBay, especialitzats en subhastes, es poden trobar monedes de cinc cèntims valorades en 1.000 euros. O fins i tot una de 20 cèntims de l'any 1999 on figura el rostre de Miguel de Cervantes i que les subhastes aconsegueixen els 1.575 euros.