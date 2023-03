La falta de mà d’obra al camp o per conduir gran maquinària agrícola encara continua sobre la taula. Aquest és un debat recurrent i que s’accentua i agreuja davant la dificultat de moltes explotacions agrícoles i ramaderes per tirar endavant. En molts casos no hi ha relleu generacional i sovint es fa una crida per a la incorporació de gent jove a les tasques del camp. A l’hora de conduir maquinària de gran tonatge tampoc no hi ha personal especialitzat. Per aquest motiu, pren molta importància la formació.

Canal-Barberan s.l. és una empresa especialitzada en maquinària d’alt tonatge per a diferents activitats. Una de les seves branques és la formació. «Impartim cursos de formació especialitzada per a empreses, professionals i particulars. La nostra estructura ens permet cobrir les necessitats dels nostres clients», asseguren. Per això organitza «formació des de particulars, pimes fins a grans comptes a nivell nacional. La nostra filosofia ha estat poder oferir un servei d’alta qualitat al nostre client, oferint-li solucions personals en cada situació i actuant amb la mateixa rapidesa i flexibilitat que moltes vegades ens exigeixen». Des de l’empresa indiquen també que «elaborem les nostres actuacions en funció de les seves necessitats, per aquest motiu més que una cartera de cursos, proposem una metodologia de treball conjunta basada en l’elaboració de diagnòstics previ de les necessitats detectades i de les oportunitats de mercat. A partir d’aquí concretem l’àmbit d’actuació que és, forçosament, diferent en cada cas». Un aspecte a tenir en compte és que petites i mitjanes empreses que necessiten personal per conduir maquinària de gran tonatge es poden beneficiar de formació bonificada i així poder formar els seus treballadors amb el menor cost possible. La manca de personal es dona sovint també l’inici de les campanyes de recollida de la fruita. Mesos abans del començament ja es fan crides per trobar personal que vulgui fer aquesta feina de recollida. El sector agrícola és un dels motors econòmics que més pateix la manca de personal.