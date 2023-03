La campana extractora és un dels llocs de la cuina que més grassa i brutícia acumulen i, segurament, no li prestis l'atenció que es mereix. Si normalment no neteges la campana perquè penses que és difícil, aquí tens un dels millors trucs per netejar-la. Veuràs que és fàcil i senzill i no et portarà gaire temps.

Com netejar la grassa de la reixeta de l'extractor

Per treure la grassa de la campana extractora, el més recomanable és utilitzar un desgreixador i, és que netejar l'interior de la campana és complicat però necessari, ja que ajuda molt al seu correcte funcionament.

El desgreixador ha de ser específic per acer inoxidable per tal de no fer malbé la campana. Primer hem de treure els filtres, després passar una bona capa de desgreixador per l'interior i seguidament, hem de deixar-lo actuar durant uns minuts i per a finalitzar, passarem un drap o un fregall per la zona. Segurament en la primera passada no quedi completament neta i hauràs de repetir el procés una segona vegada.

El bicarbonat de sodi s'ha d'utilitzar

És el multiús per excel·lència a l'hora de netejar la casa i, el cas de la campana extractora no és una excepció. Aquest truc és perfecte per treure inclús la brutícia de dins el motor. En aquest cas, primer hem d'escalfar el bicarbonat sòdic en un parell d'olles amb aigua. Una vegada que l'aigua comenci a bullir, hem d'encendre l'extractor. Una vegada fet això, hem de deixar que el vapor pugi i es posi per dins l'aparell per tal de netejar-lo. Així doncs, hem de deixar una hora l'extractor amb el vapor. Hem d'estar pendents perquè cada vegada que es buidi l'aigua amb el bicarbonat, l'haurem d'afegir de nou. A poc a poc, veuràs com començarà a caure la grassa de la campana.

Quan hagi passat una hora apaga el foc i protegeix els fogons amb paper absorbent perquè no s'embrutin de greix i comença a netejar l'extractor amb una baieta. Utilitza un raspall que porti una barreja de bicarbonat i aigua per algunes zones i remata la neteja passant de nou la baieta.

No te n'oblidis dels filtres

Per a netejar els filtres pots posar-los al rentaplats i si no, pots posar-los en un cubell amb aigua i desgreixant durant uns minuts. Després treu-los i passa un drap per la grassa, que s'haurà posat tova i, en les zones més complicades, utilitza un raspall de dents.

Neteja la campana per fora

Per deixar un aspecte realment fascinant, hem de rematar l'exterior de la campana. Primer, hem d'apagar l'extractor, després hem d'agafar un netejador específic per acer inoxidable i posar-lo per tota la superfície, tenint en compte la zona dels botons. Hem de deixar que actuï durant uns segons i a continuació, passem un drap en la mateixa direcció per la qual hem posat el netejador, d'aquesta manera aconseguirem potenciar la brillantor i evitarem l'aparició de taques.