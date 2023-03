Encara que pugui semblar senzill, fer la bugada implica tenir cura de l'electrodomèstic perquè duri el màxim de temps possible i utilitzar productes i tècniques que garanteixin que la roba quedi impecable i en perfectes condicions. Les darreres setmanes ha sorgit una tècnica poc convencional que s'ha popularitzat per aconseguir un resultat òptim: afegir una cullerada de sal al moment de rentar la roba.

La clau de la rentadora és el resultat final: segons com portem la roba transmetrem una imatge o altra. Si sortim al carrer amb un vestit impecable, planxat i ajustat perfectament a la nostra figura, segurament enviarem un missatge molt diferent que si el portem brut, desgastat o amb una mida inadequada. Per tant, és fonamental parar atenció a la cura de la nostra roba per mantenir una aparença presentable i adequada en qualsevol situació.

Hi ha diverses maneres de netejar la nostra roba, des del tradicional rentat a mà fins a la utilització de serveis de bugaderia especialitzats. A l'hora d'escollir la millor opció, és important tenir en compte diferents factors, com el tipus de peça que es netejarà, el grau de brutícia que presenta o el termini de temps en què necessitem tenir-la llesta.

Hi ha quatre maneres de netejar la roba: rentat a mà, rentat a màquina, rentat en sec i rentat en humit. Cadascun té els seus propis avantatges i inconvenients, però el mètode més popular i pràctic és el rentat a màquina. A menys que la peça estigui fabricada amb un teixit especial i el fabricant no recomani rentar-la a la rentadora. Aquest mètode és el més còmode per mantenir la nostra roba sempre neta i llesta per utilitzar.

El truc de la sal a la rentadora

Un truc per rentar la roba s'ha tornat popular a TikTok i, encara que sembla excèntric, resulta efectiu. Consisteix a afegir una cullerada de sal al tambor de la rentadora.

Aquest truc de la cullerada de sal al tambor de la rentadora té un benefici que pocs coneixen: intensificar el color de la roba negra de manera significativa. Amb el temps i després de diversos rentats, les peces fosques perden la seva brillantor i es poden veure decolorades. No obstant això, per evitar aquest efecte, només cal afegir una cullerada de sal a la rutina habitual de rentat.