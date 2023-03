A banda d’algunes de les novetats ja presentades com per exemple el nombre d’expositors o el fet que es recupera el format habitual, un altre fet destacat de la mostra d’aquest any és que a banda de les embarcacions, també hi serà present una escola nàutica que oferirà la possibilitat d’obtenir la llicència de navegació de forma ràpida, una agència immobiliària que oferirà molta varietat de cases a canal, i també la creperia Creps & Vents, present a la Fira gairebé des de fa més d’una dècada. Tot plegat amb l’objectiu de dinamitzar la mostra i atraure un major nombre de públic.

La fira del vaixell és una de les activitats que es pot fer aquets dies de Setmana Santa. Espera un important nombre de visitants coincidint amb els dies festius. La Fira estarà oberta diàriament entre l’1 i 9 d’abril de 10 del matí a 7 de la tarda i per tant, els visitants, tenen moltes possibilitats per fer un recorregut de forma tranquil·la, admirar els vaixells exposats i, qui sap, si també trobar l’oportunitat que busquen. El ventall és molt ampli. Varietat d’expositors Entre els expositors presents hi haurà: Canet&Patric Boatbrokers; Crepês&Events; Escola nàutica Baix Empordà; Kalma Yachting; Wind Rose Yacht Brokerage; Nautic Luis: Nautic Service 07: Nàutica Gelabert; Oficines Municipals de Turisme; Privilege Yacth; Probava Group; Rio Iberica: Styx Motor; Roses Nàutic; Highfield; Boat Experte Costa Brava-Sea Help:, Electric Inside s.l.; Moll Grec; Navis Empordà; Ampurianatuc; Premium Selected Boats; Nun Charter&Sales; Nautica Borrat; Century21 Interrimmo; Nautica Guíxols; Nautivela; Helimotor i Nàutica Sergiboats. El gran ventall d’expositors demostra la consolidació i trajectòria de la mostra nàutica més veterana de tot l’Estat. A la web oficial de la fira també es pot consultar i veure tot el llistat de les embarcacions que hi seran presents amb totes les seves característiques tècniques. Es tracta de motores de 4 a 18 metres, velers de 9 a 12m , pneumàtiques i varietat en motos aquàtiques. Tot reunit en un sol espai per a comoditat del visitant, segons han destacat els organitzadors. Són 9 dies plens d’oportunitats pels amants de la navegació i en general de la pràctica d’oci i esportiva.