La llarga pandèmia per la Covid-19, el llarg confinament i el fet que s’haguessin de canviar determinats hàbits per les vacances va provocar també que molta gent s’aficionés a la navegació. Navegar no significa obligatòriament haver-nos de rascar la butxaca en excés. Hi ha una oferta molt àmplia i variada d’embarcacions que es poden adaptar a totes les disponibilitats econòmiques. La fira del vaixell d’ocasió és un bon exemple.

L’Associació d’Empreses Nàutiques d’Empuriabrava, la principal entitat col·laboradora de la Fira, està presidida per Pedro Pérez. Fa uns mesos, va parlar d’aquesta qüestió amb les següents paraules i reflexions. Per entendre què ha passat aquests últims temps amb l’oferta i la demanda d’embarcacions noves i usades, Pérez recordava que «molta gent que no havia navegat amb embarcació pròpia va descobrir, durant la pandèmia, que era una manera de gaudir de l’entorn amb total seguretat». També es van trobar que l’anomenada crisi dels microxips va afectar de ple les drassanes i que hi havia altres aspectes que influïen «de ple en el mercat, com ara les destrosses dels huracans en els ports esportius dels Estats Units» que van obligar les asseguradores «a reposar milers d’embarcacions i això va afectar de ple la producció de vaixells nous». Tot plegat va significar que se sumessin aficionats a la navegació. Un altre símptoma del bon moment del sector nàutic és que a la temporada 2021-2022 es van registrar unes vendes excepcionals i algunes empreses del sector fins i tot es van quedar sense existències. L’Associació que presideix Pedro Pérez representa unes vint-i-cinc empreses del sector nàutic i és una de les més potents de tota la costa catalana. «Juntament amb Empuriaport, l’empresa organitzadora, tenim clar que volem que la Fira llueixi, que tingui una gran qualitat en tots els aspectes, per això la cita d’Empuriabrava té el prestigi que té», afirmava temps enrere Pedro Pérez.