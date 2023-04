El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) ja ha lliurat aquest any les beques MIR 2022 per a rotacions en hospitals estrangers de referència. En concret, s’han beneficiat d’aquest programa que promouen els metges gironins fins a sis metges i metgesses gràcies al finançament i confiança de diferents empreses.

Els beneficiaris, segons es va donar a conèixer a principi d’any, són els següents: la Dra. Julia Irigoyen López, especialista en obstetrícia i ginecologia (cirurgia ginecològica per laparoscòpia), per una rotació a dos centres, al Royal Surrey Country Hospital a Guildforf (Regne Unit) i al Centre Hospitaliare Universitaire Estaing a Clermont Ferrand (França), gràcies al suport de Mutual Mèdica; La doctora Dra. Carla Herminia Vera, especialista en neurologia, per una rotació a la Clínica Sagrada Família en el servei de neurorradiologia intervencionista, a Buenos Aires, gràcies, en aquest cas, al suport de Mutual Mèdica; La Dra. Marina Tantinyà Daura, especialista en medicina familiar i comunitària, per una rotació a la Asociación Misionera de Medicina General/Familiar i a l’equip de salut i la residència de medicina general/familiar de Posadas, a Argentina, gràcies al suport d’ASISA; El Dr. Pascual Llongueras Espi, especialista en cardiologia, per una rotació a St. Bartholomew’s Hospital a Londres, concretament a la Inherited, gràcies al suport d’ASISA ; la Dra. Liria Muriscot Niell, especialista en pediatria (malalties infeccioses), per una rotació al Children’s Hospitals Los Angeles, gràcies al suport de Caixa d’Enginyers.

Finalment, una altre beca inclosa en aquest programa ha estat per la Dra. Cristina Farrés Pla, especialista en cirurgia i aparell digestiu, per una rotació al Trauma Center del Chris-Hani-Baragwanath Hospital a Johannesburg, a Sud Àfrica, gràcies al Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG). El lliurament de les beques es va fer fa unes setmanes enrere amb la presència del president del Col·legi Oficial de Metges de Girona, el doctor Josep Vilaplana Birba, acompanyat dels representants de les diferents empreses que han facilitat aquests reconeixements. Des del col·legi i totes les parts implicades es desitja la major sort i els majors èxits a tots els doctors i doctores que han rebut les beques.