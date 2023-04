La Setmana Santa acaba de començar i són moltes les persones que aprofiten per agafar uns dies de vacances i descans. Quan sortim uns dies de casa hem de tenir més preocupació que mai en sortir: apagar llums, comptadors i altres dispositius electrònics per evitar catàstrofes mentre sortim de casa redueix les possibilitats de catàstrofe mentre no estem donant-li una supervisió.

Un dels problemes més grans que podem enfrontar si agafem uns dies de festa és allò que no podem detectar a la nostra arribada: per exemple, si durant la nostra absència ha marxat la llum durant algun temps deixant el frigorífic o el congelador sense energia. Les xarxes socials són un espai genial per compartir tota mena d'ocurrències i enginys que, de vegades, poden arribar a salvar-nos la vida o almenys una bona indigestió. Un usuari de Twitter a Argentina ha compartit quina és la seva tècnica per saber si quan ha tornat de vacances la nevera ha funcionat correctament o si per contra s'ha desconnectat durant algun temps i els aliments emmagatzemats dins corren el risc d'haver-se fet malbé. El truc consisteix en deixar una moneda a sobre d'una glaçonera, una tassa o qualsevol altre tipus de recipient amb aigua congelada dins del congelador. Per posar-lo en pràctica primer hem d'omplir el recipient i després deixar que es congeli. Després, es posa la moneda a sobre del gel. Quan tornem de vacances, si ha marxat la llum i l'electrodomèstic s'ha aturat i després s'ha tornat a encendre la moneda estarà sota el gel en comptes de sobre: això ens indicarà que ens hem de desfer del menjar que hi havia a dins, evitant així intoxicacions alimentàries.