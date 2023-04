Anar al psicòleg podia arribar, fins fa poc, a convertir-se en un petit estigma per identificar-se, entre la població, amb el tractament del patiment emocional, el dèficit d’habilitats psicològiques, o el trastorn mental.

La psicologia com a professió sanitària s’ha associat de manera majoritària, al trastorn mental i la disfuncionalitat, tanmateix en els darrers anys s’ha desenvolupat en el camp de la psicologia un cos de coneixement i de pràctiques professionals que giren entorn dels factors i processos psicològics que són la base i potencien el benestar i la salut. Des d’aquesta mirada veurem dues línies de recerca i d’aplicació en la pràctica professional, per un costat la psicologia positiva i per l’altre la psicologia contextual.

D’una banda, la psicologia positiva proposa una mirada apreciativa sobre les persones i focalitza la seva atenció sobre aquells factors psicològics que condueixen a l’excel·lència i al benestar, desenvolupant un conjunt d’eines de diagnòstic i intervenció. L’objectiu seria identificar i potenciar la utilització de les fortaleses que té cadascú, així com les modalitats d’experiència i activitat generadores de benestar.

D’altra banda, la psicologia contextual ens proposa també un model salutogènic en la mesura que considera a les persones com «agents» que prenen consciència de les relacions que tenen amb si mateixos i amb el seu entorn, identificant quines són les seves preferències i els seus valors. En aquest sentit exploraríem quines són aquestes preferències, i allò què és important per aquestes persones. D’aquesta manera podrem entendre què dona sentit a les seves vides i com podem facilitar que puguin portar-ho a la pràctica en el seu context vital.

Quan treballem des d’una perspectiva salutogènica en promoció de la salut ens proposem descobrir els recursos, les fortaleses i els actius que els individus i les comunitats disposen per afrontar els reptes i les adversitats que es presenten al llarg de la vida. La idea és utilitzar aquestes eines per fer programes d’intervenció a nivell individual, grupal o comunitari que ens apropin al benestar físic, psicològic i social.

En aquest sentit, el mapeig d’actius en promoció de la salut és una metodologia per identificar i fer intervencions d’acord amb aquesta perspectiva salutogènica. El rol de les persones esdevé «un agent de salut» que no pas «un pacient». Per tant, haurem de descobrir els recursos d’aquestes persones i focalitzar-los en aconseguir que els mobilitzin i utilitzin per aconseguir millores en la seva salut. És per això que és molt important prendre consciència dels recursos i els actius per poder usar-los i portar-los a la pràctica. Una persona pot tenir una fortalesa desatesa o infrautilitzada, i per tant, no gaudir de tot el que aquelles fortaleses li podrien ajudar en qualsevol situació de la seva vida.

Les fortaleses són característiques de les persones que estan a la base d’allò que els dona energia i els mou a portar a terme les diferents activitats. Són aspectes motivadors intrínsecs del seu comportament que s’han de vincular amb recursos existents a la comunitat, com per exemple: instal·lacions esportives, associacions culturals, parcs, centres cívics, etc. i que, alhora, són potenciadors de la salut.

En psicologia positiva s’han investigat els components dels recursos interns que totes les persones posseeixen de manera particular, donant lloc a perfils diferents d’habilitats i fortaleses. Aquestes habilitats les identifiquem a través de diferents instruments com el Test de fortaleses personals, la indagació sobre experiències òptimes, emocions positives, comunicació assertiva i col·laborativa, etc. A través de tallers participatius d’exploració dels mateixos, les persones els identifiquen en si mateixes i així els converteixen en els seus actius interns que els podran utilitzar en les diferents circumstàncies de la seva vida, augmentant d’aquesta manera el seu nivell de resiliència enfront de les adversitats.

Des de la psicologia positiva s’ha descobert que cada persona té un perfil particular de fortaleses (Seligman) i es comprometen en activitats especialment enriquidores (Csiksenmihalyi ) que tenen sentit per a cada a persona associades a una experiència particular de «flow», activitats «autotèliques» que tenen sentit per sí mateixes. L’ús d’aquestes fortaleses, l’expansió de les activitats gratificants en els diferents àmbits de la vida, potenciaran les emocions positives a partir de les quals es poden construir noves possibilitats d’acció. Tan important com la identificació dels fonaments psicològics i psicosocials del benestar serà la utilització de les tècniques de comunicació i interacció basades en els models col·laboratius del canvi, principalment les tècniques d’entrevista motivacional, l’entrevista focalitzada en les solucions o les indagacions apreciatives.

Aquestes tècniques d’indagació i facilitació dels processos de canvi es basen en el reconeixement de la persona com un «agent» expert en la seva pròpia vida, (no un destinatari passiu de prescripcions) i per tant, del paper dels professionals de la psicologia com a explorador de les fortaleses, valors i autonomia de les persones en la presa de decisions a la seva vida. Aquí jugarà un paper principal el què s’ha anomenat preguntes poderoses o preguntes expansives orientades a l’aprenentatge i la generació d’emocions positives associats a plans d’acció, en què la persona mobilitza el millor de si mateixa per afrontar les dificultats de la vida.

En definitiva, la psicologia incorpora al camp de la promoció de la salut un nou enfocament i eines per a la indagació i utilització dels «actius interns» psicològics de salut, així com els actius psicosocials basats en la comunicació apreciativa i col·laborativa.

Més informació a: https://promosalutgirona.org/ https://www.copc.cat