La vista cansada, o dit de manera més científica, la presbícia, és la pèrdua de la capacitat per a enfocar objectes pròxims. Segons explica el Dr. Guillem Alonso, oftalmòleg de Clínica Baviera Girona, «es tracta d’un procés natural de l’ull degut a la deterioració que sofreix amb l’edat la seva lent natural, el cristal·lí, que es torna més rígid, per la qual cosa perd capacitat d’enfocament».

Per tant, la presbícia és una situació per la qual passa la majoria de la població en superar els 40 o 45 anys, mostrant una alta prevalença. De fet, l’últim Estudi de la Visió (realitzat a nivell intern per Clínica Baviera en més de 2.000 adults) revela que la presbícia és el defecte visual més freqüent entre els catalans majors de 40 anys, afectant el 58,4% d’aquests.

Els símptomes que ens poden alertar que comencem a patir presbícia són: sensació de falta de llum quan es llegeix, mal de cap, fatiga visual i necessitat d’allunyar els objectes per a veure’ls millor. «Aquests símptomes» afirma l’especialista de Clínica Baviera, «no es comencen a notar de manera sobtada sinó progressiva i es van incrementant amb els anys. Al ser un problema generat per l’edat i que no es pot prevenir, és important prendre mesures quan se sentin els símptomes per a evitar la incomoditat que aquest defecte visual genera. L’opció més habitual és la de l’ús d’ulleres, encara que també existeixen tècniques quirúrgiques molt efectives per a tractar-la».

Segons explica el Dr. Alonso; «el procediment quirúrgic més comú és la substitució del cristal·lí envellit per una lent intraocular multifocal que farà la seva funció i que permet que el pacient pugui enfocar a diverses distàncies (llunyana, intermèdia i pròxima) sense dependre constantment de les ulleres de prop i millorar la seva qualitat de vida. Això sí, el més important, és sempre realitzar un exhaustiu estudi oftalmològic previ per a determinar si és candidat a la intervenció i que tècnica és la més adequada».

Clínica Baviera: 30 anys cuidant la salut visual dels seus pacients

Des de la seva fundació fa 30 anys Clínica Baviera ha centrat tots els seus esforços a oferir la millor qualitat i els tractaments més innovadors als seus pacients. Catalunya sempre ha estat un lloc preferent en el pla d’expansió de la companyia i actualment disposa de 9 centres; Barcelona ciutat (2), Badalona, Sabadell, L’Hospitalet, Mataró, Tarragona, Reus i Girona. Clínica Baviera ha atès a prop de 115.000 pacients en les seves instal·lacions de Catalunya i ha realitzat més de 76.000 cirurgies làser i més de 23.500 intervencions amb lent intraocular.