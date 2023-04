A les comarques gironines hi ha diagnosticats actualment 17.235 persones amb glaucoma, malaltia que afecta el nervi òptic i que es caracteritza per una pèrdua de la visió perifèrica. A banda dels diagnosticats, es calcula també que hi ha una part de la població, concretament 8.168 gironins que no saben que pateixen aquesta malaltia. Per aquest motiu, és fonamental la detecció precoç, ja que és molt difícil llavors oferir una qualitat de vida als pacients diagnosticats.

Amb motiu de la recent celebració de la Setmana Mundial del Glaucoma es van donar a conéixer algunes dades per a la conscienciació. En l’actualitat, aquesta patologia ocular afecta aproximadament a 169.000 catalans, però en ser asimptomàtica en els seus inicis, la meitat d’elles no saben que la pateixen. Quan una persona comença a quedar afectada veu per exemple com si estigués fins d’un túnel. Llavors és quan decideixen anar al metge i, en la majoria dels casos, el diagnòstic que reben és que pateixen glaucoma.

Diagnòstic a temps

Els especialistes destaquen la importància d’un diagnòstic a temps. Per això s’insisteix en la necessitat de fer revisions oculars periòdiques, especialment a partir dels 45 anys. Els experts afirmen que aquesta patologia requereix un tractament de forma personalitzada per a cada pacient. «En tractar-se d’una patologia crònica, la comunicació metge-pacient és fonamental per a millorar la qualitat de vida dels afectats i, per descomptat, aquesta ha de ser bidireccional perquè puguin obtenir-se els millors resultats», s’explica des de l’Associació de Glaucoma per a Familiars i Afectats.

El glaucoma avui dia no té cura, però existeixen col·liris i medicaments destinats a frenar aquesta tendència cap a la ceguesa total. No obstant això, l’adherència al tractament sol ser bastant baixa i és per això que avui dia continua sent una de les principals causes de ceguesa evitable en el món. El pacient decideix no seguir les indicacions del metge perquè, segons es destaca en aquesta enquesta, un 38% afirma tenir dificultats per a administrar-se els tractaments, bé perquè es tracta de persones majors que necessiten ajuda perquè els tirin els seus col·liris o per la disciplina i constància que requereixen tant en horaris com en posologia. Des d’AGAF mantenen que és fonamental seguir en tot moment d’una forma correcta i exacta les prescripcions dels professionals de la salut per a frenar l’avanç de la malaltia.

Els oftalmòlegs són els encarregats de diagnosticar i també de fixar les pautes i el tractament que requereix cada pacient de forma personalitzada. En tractar-se d’una patologia crònica, la comunicació metge-pacient és fonamental per a millorar la qualitat de vida dels afectats i, per descomptat, aquesta ha de ser bidireccional perquè puguin obtenir-se els millors resultats.