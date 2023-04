Per més que ho diguem en anglès, que et facin això és un problema en qualsevol idioma. Parlem del 'Ghosting' i de totes les seves variants perquè no és suficient amb haver d'aguantar aquesta pràctica/tècnica en moltes relacions, ara hem de fer front a altres que són igual de doloroses que algú desaparegui de la teva vida de la nit al dia. Que no doni senyals de vida i que per a rematar, no el trobis ni a les xarxes socials. Hem de parlar del 'Cloaking'.

Què és el 'Cloaking'?

Com et dèiem, tenint a l'abast de la nostra mà un mòbil o ordinador amb apps per lligar és molt fàcil que algun ser cruel i inhumà t'engany i et deixi plantat o plantada sense donar-te explicacions. Nosaltres mateixos hem patit en les nostres pròpies carns el 'Ghosting', això de quedar un dia i no tornar a saber res d'aquesta persona sense que et doni cap explicació.

Doncs ara, està de moda el seu cosí germà, el 'Cloaking'. Si el 'Ghosting' és que aquesta persona desaparegui de la teva vida com un fantasma després d'haver tingut alguna cosa, ja sigui en relacions d'amor, sexuals o amistoses, el 'Cloaking' ve i ho remata.

Així ho assegura la periodista Rachel Thompson de Mashable: és una forma de 'Ghosting' però més forta i intensa. A més de deixar-te plantat o plantada, que això ja dol, aquesta persona s'assegura que no la trobis mai més. Com? Doncs bloquejant-te per tots els canals possibles.

Això pot generar "dubtes permanents, atribuir-se a un mateix la responsabilitat del que ha passat, ansietat, desconfiança cap als altres o problemes d'autoestima, ja que una persona que ens importa desapareix de sobte, sense deixar rastre i els éssers humans no tolerem bé la incertesa, necessitem saber què ha passat i per què, per reduir el nostre malestar”.

Doncs si et fan 'Cloaking', que li donin botifarra!

Del 'Ghosting' al 'Pocketing' i llenço perquè em toca

Una altra parauleta que s'ha colat al nostre diccionari amorós és aquesta. Una altra que és ben xunga.

Consisteix a amagar la parella. O sigui, amagar la persona amb qui estàs o amagar a aquesta persona certes coses que potser haurien de ser 'normals' en una relació. Vaja, el típic que no explica que té xicota.

No presentar-te al seu cercle proper, sigui d'amics o família, no parlar de la teva existència, quan no hi ha ni rastre teu a les seves xarxes socials...

Estem apanyats!