Mantenir el bany sempre impol·lut és una tasca bastant complicada. Aquesta estança, juntament amb la cuina, és la que solem embrutar amb més rapidesa i potser, també, la que més ens costa netejar a la perfecció.

Al bany és molt freqüent trobar acumulació de calç que, sens dubte, és de les coses més complicades de netejar. Al mercat hi ha una gran diversitat de netejadors que asseguren eliminar-la per complet, però hi ha un netejador màgic de calç que segur guardes a l'interior del forn. Aquells que ho han provat, asseguren que "és increïble" com retira la calç de la mampara del bany. I el millor, no cal utilitzar cap producte netejador.

El secret és utilitzar paper de forn. Aquest utensili que utilitzes per cuinar resoldrà tots els teus problemes al bany. Eliminarà per complet totes les taques de calç de les aixetes i les marques que deixes a la mampara de la dutxa i el seu ús és molt senzill. Només hauràs d'agafar un full de paper de forn, humitejar-lo amb aigua, escórrer-lo i, ja està, el passes per sobre de les taques de calç i veuràs com desapareixen com per art de màgia.