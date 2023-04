La neteja exhaustiva de la llar té en compte alguns aspectes que van més enllà d’espais com els terres o el mateix mobiliari. Elements com les portes, presents a qualsevol vivenda, moltes vegades es passen per alt, la qual cosa acaba donant lloc a l’acumulació de pols i brutícia en aquests punts d’accés a habitacions.

A més, la majoria de portes estan fabricades amb fusta, ja que l’econòmic preu d’aquest material i les seves característiques el converteix en una opció més que recomanable. Per això, també, és important portar a terme una seqüència de passos específica a l’hora de netejar aquestes peces ubicades a les entrades.

Amb o sense vernís?

Abans que res, cal tenir en compte si la porta està envernissada o no. En cas que no ho estigui, primer s’han d’eliminar tant l’excés de pols como de brutícia. Per a això, n’hi ha prou amb utilitzar un drap sec o un plomall. A continuació, es netegen les marques amb un drap o esponja mullats amb aigua tèbia i sabó per a fustes, una barreja a què també es poden afegir amoníac o oli d’oliva i vinagre blanc, que resulten més eficaços contra aquelles marques més difícils de retirar. Amb la neteja de la porta ja completada, pot fer-se servir un abrillantador o oli d’ametlla per aconseguir una brillantor més gran.

En canvi, si la fusta està envernissada i volem evitar fer-la malbé durant la neteja, caldrà substituir algun dels passos esmentats per d’altres. Per començar, la retirada de la pols i la brutícia es realitzarà amb un drap humit, a més de desinfectar tota la porta amb sabó especial combinat amb vinagre blanc. Els següents passos, per contra, continuaran sent els mateixos que en el cas de les fustes sense envernissar.