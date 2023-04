Rentar els plats pot semblar una tasca avorrida i tediosa, però és una activitat necessària per mantenir una cuina neta i ordenada. Independentment de si es fa a mà o a màquina, és convenient passar-los una aigua abans d’iniciar la tasca perquè resulti més fàcil.

De fet, l’ideal és no deixar que les restes de menjar i beguda –en el cas dels líquids– s’adhereixin a la vaixella, perquè després és més complicat netejar-la.

Per rentar correctament els plats, convé separar els estris de cuina dels plats i retirar qualsevol resta de menjar o residu de les superfícies dels plats.

Obstrucció

I després, o omplir el rentaplats procurant no obstruir les sortides d’aigua perquè aquesta aconsegueixi arribar a tota la càrrega o posar tots els plats a un costat de l’aigüera per anar col·locant després els nets també en una pila.

Com amb tot, convé fer bé la neteja per estalviar temps i diners (detergent o sabó de rentaplats i aigua) i aconseguir uns resultats òptims.

Aquests són cinc dels errors més comuns que es cometen a l’hora de rentar plats i que poden fer que una tasca simple es compliqui:

No utilitzis aigua massa calenta: L’aigua massa calenta pot esquerdar i fer malbé els plats. És millor utilitzar aigua tèbia o freda. Retira’n les restes de menjar: És convenient treure’n les restes de menjar abans de posar els plats al rentaplats o rentar-los a mà, ja que poden obstruir el rentaplats o fer que la neteja a mà sigui més difícil. Esbandeix els plats, perquè ajuda a eliminar les restes de menjar i a prevenir l’acumulació de taques. No barregis estris i vaixella: Separar els estris abans de ficar-los al rentaplats farà que es netegin millor que si els barreges. A l’hora de fer-ho a mà, serà més ràpid separar plats, gots, coberts i estris que anar agafant una peça diferent cada vegada. No utilitzis gaire detergent ni massa poc: Assegura’t d’utilitzar el detergent just per rentar els plats. Si no utilitzes prou detergent, els plats poden quedar bruts o fer pudor. Però, si n’utilitzes massa, sobretot al rentaplats, els plats poden quedar amb residus o amb espuma. No utilitzis productes de neteja abrasius: No utilitzis productes de neteja abrasius als plats o al rentaplats, perquè poden ratllar la superfície dels plats o l’interior de l’electrodomèstic.

Per fer que el procés de rentada de plats sigui més fàcil amb un rentaplats, compra’n un d’ecològic que sigui respectuós amb el medi ambient i consumeixi poc. Si prefereix rentar els plats a mà, intenta utilitzar una esponja amb una superfície aspra per eliminar-ne qualsevol residu de menjar dur, però també que tingui una part suau per no ratllar gots i copes.