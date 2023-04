En algun moment, la Terra podria allunyar-se de la seva òrbita a través de l'acció d'un objecte interestel·lar massiu que voli a través de l'espai interestel·lar i entri al sistema solar, passant a prop de la Terra. En aquesta trobada, coneguda com a "sobrevol", la Terra i l'objecte intercanviarien energia i impuls, i l'òrbita de la Terra s'interrompria. Si l'objecte fos ràpid, massiu i prou proper, podria projectar la Terra en una òrbita dirigida fora del sistema solar.

Una idea provinent de la ciència-ficció es podria convertir en un futur de realitat, segons diferents astrònoms: el nostre planeta podria sortir acomiadat del sistema solar per l'acció gravitacional d'un objecte interestel·lar massiu que ingressi a aquest sector de l'Univers. Les possibilitats són escasses, però la situació no es pot descartar.

La Terra expulsada

Segons un article publicat a Live Science, un conte de l'autor Liu Cixin titulat “La tierra errante”, que originalment es va editar a la revista xinesa Science Fiction World el juliol de 2000, explora aquesta idea: relata un escenari en què la Terra ha de ser impulsada “per força” lluny del sistema solar mitjançant la tecnologia disponible, com l'última possibilitat per escapar d'una flamarada solar que destruirà tots els planetes terrestres.

Més enllà d'aquesta idea fictícia, val la pena preguntar-se si en algun moment la Terra realment podria abandonar el sistema solar a conseqüència d'algun fenomen còsmic. Matteo Ceriotti, enginyer aeroespacial i professor d'enginyeria de sistemes espacials a la Universitat de Glasgow, al Regne Unit, explica a l'article de Live Science que aquest escenari hipotètic és molt poc probable, però que això no significa que sigui impossible. Fins i tot, va esmentar una forma concreta per a la seva realització.

Ceriotti va indicar que la Terra podria allunyar-se de la seva òrbita com a resultat de l'acció d'un objecte interestel·lar de gran massa, que entraria al sistema solar i fregaria el nostre planeta. Les conseqüències d'aquesta trobada cara a cara entre els dos objectes inclourien un intercanvi d'energia i d'impuls gravitacional, derivant que la Terra desenvolupi una òrbita d'escapament dirigida fora del sistema solar, en cas que l'objecte “intrús” fos més massiu que el nostre planeta.

Xoc d'estrelles

Per a Timothy Davis, professor titular de física i astronomia a la Universitat de Cardiff, teòricament és possible que la Terra pugui ser expulsada del sistema solar. Davis va explicar que encara que, en aquest moment els planetes mantenen òrbites estables al voltant del Sol, si existís una trobada amb una altra estrella, les interaccions gravitatòries d'aquests cossos podrien pertorbar aquestes òrbites, causant que la Terra sigui expulsada del sistema solar.

Per exemple, l'estrella Gliese 710 s'acostarà al Sol al voltant d'un milió d'anys, però és poc probable que la seva acció pertorbi els planetes. És que es requereix un cabal d'energia equivalent a una multitud de bombes nuclears que explotin alhora per treure la Terra de la seva òrbita i expulsar-la del sistema solar. Un escenari molt poc probable.

La col·lisió amb Andròmeda

Tot i això, hi ha un altre fenomen còsmic que els astrònoms han detallat en diferents estudis científics, com per exemple un realitzat per la NASA el 2012. Una titànica col·lisió entre la nostra galàxia, la Via Làctia, amb la veïna galàxia d'Andròmeda, que succeirà segons els investigadors d'aquí a quatre mil milions d'anys.

En el marc d'aquesta col·lisió, les estrelles seran llençades en diferents òrbites al voltant del nou centre galàctic. Les simulacions mostren que el nostre sistema solar i els planetes i cossos que el componen seran llançats molt més lluny del nucli galàctic, amb conseqüències encara desconegudes. Tot i això, els científics creuen que molts planetes podrien sortir indemnes de la violenta col·lisió.

En qualsevol cas, si la Terra abandonés el sistema solar és molt probable que la vida tal com la coneixem desaparegui. Pràcticament, tota l'energia utilitzada pels organismes vius al nostre planeta s'origina en el Sol, sigui directament o indirectament. Sense aquesta energia protectora, el nostre planeta blau es transformaria en un bòlid errant i inert vagant sense rumb per l'espai.