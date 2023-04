Ets al sofà. T'avorreixes. Decideixes que és bon moment per posar-te a Tinder, Bumble o qualsevol altra aplicació de cites. Comences a veure els perfils. Dones uns quants likes o superlikes esperant el 'matx' que indiqui que tu també agrades. Tanques l'aplicació, sense respondre els missatges que ja tens o entaular una nova conversa. Per què no et ve de gust seguir la xerrada? Et fa mandra? Doncs no estàs sol. Cada cop són més els usuaris que ignoren els missatges o que no tenen intenció de quedar amb ningú dels que han fet 'matx'.

Els afectats d'aquesta actitud són els usuaris que volen quedar de veritat. Són mesos entaulant converses més o menys profundes. Saben a què es dedica l'altra persona, les seves aficions, quina família té, els noms d'alguns dels seus millors amics i, fins i tot, què han esmorzat avui, però no coneixen els seus gestos facials, ni saben l'olor que fan o com tracten els cambrers. I arriba un moment en què el cap canta allò d'Elvis Presley d'“A little less conversation, a little more action, please” (una mica menys de conversa, una mica més d'acció, si us plau).

La psicòloga Elena Dapra explica que a la consulta té diversos pacients que formen part del segon grup. No és que hi vagin per això, però sí que els afecta. "Al final, això deixa empremta. Les xarxes són genials si tot va bé, però en el moment en què falta informació, perquè no saps les raons que té l'altre per no quedar amb tu, ve la incertesa. Amb el temps, pots patir la sensació de rebuig", assegura. Per això molta gent passa per "semidols". "Et deixa tocada l'autoestima. Ho passaràs malament perquè has creat una il·lusió", raona.

En tot aquest temps de xerrades sense quedar presencialment es bolquen expectatives, il·lusions, desitjos i necessitats que xoquen amb la manca d'informació. És molt fàcil idealitzar a qui no coneixes bé i també és possible que això et faci por. La solució, segons la psicòloga, és ser sempre, sempre, afectivament responsable. Amb tu i amb l'altre. I la comunicació. Tenir clar el que l'altra persona i tu voleu estalvia molts disgustos i pèrdues de temps.

Per què no queda la gent?

La quantitat d'usuaris actius a Tinder el 2018 era de 57 milions per mes, segons la BBC. Tres anys més tard, la mateixa aplicació va acumular 78 milions de descàrregues el 2021, amb més de 400 milions d'usuaris. Vaja, que per falta de gent no és. Una de les raons que apunta la psicòloga perquè no s'acabin de concertar cites és que hi ha usuaris que no són capaços de sostenir el mateix comportament que tenen pel mòbil, o la imatge que hi han venut, en persona. Una altra és que hi hagi recels per quedar amb algú que mai no han vist ni tenen en comú amb coneguts. Algunes persones tiren més per la teoria que hi ha gent que només necessita parlar. I és clar, Tinder, Bumble o OkCupid surten més barates que un terapeuta. I altres creuen que la varietat és tan gran que és difícil que siguis la prioritat per a algú amb un nombre desconegut de converses obertes.

Per sortir de dubtes sobre aquests comportaments, hem parlat amb diferents joves que ens han explicat les seves experiències:

Patricia, 27 anys

Porta utilitzant aplicacions d'aquest tipus des de fa dos anys. En aquest temps diu que no ha notat cap canvi en la forma d'interacció amb la resta d'usuaris, el que sí que ha notat és que han augmentat. Tot i això, assenyala que té menys cites. La raó? La desídia. “Hi ha tanta gent que fa mandra, si els missatges costessin diners com abans els SMS, seria més efectiu. El que és fàcil no agrada”, apunta.

Una altra de les qüestions que assenyala és la desconfiança: “És cert que un sempre es pregunta coses com: serà 100% com a les fotos?, serà aquest un estafador de Tinder? (igual això més en el cas de les noies, o almenys jo)”, afirma.

Núria, 29 anys

La Nuria fa anys que utilitza apps de cites i ha tingut dues experiències en això de parlar molt i no quedar. La primera que explica va ser amb un noi amb qui parlava des de feia dos o tres anys fins que finalment van quedar: "Va ser in extremis, perquè just es mudava de ciutat. Però fins llavors només havíem parlat per Whatsapp, Instagram... Si ens vam veure va ser perquè se n'anava". Fins aleshores, diu, tot eren excuses per part seva per no fer-ho. "Jo vaig entendre sempre que eren excuses, perquè quan tens intenció de quedar fas per veure l'altra persona, i més en aquests casos", indica. L'altre va ser aquest estiu. "Vam fer 'matx' a finals de juliol. Jo era fora, a la platja, i quan vaig tornar de vacances, ell les estava fent. Quan per fi vam poder quedar, em va cancel·lar la cita una hora abans", relata.

Núria: "Es tornen persones amb qui parles molt i les coneixes, però no les arribes a conèixer de debò. Es fa una mica estrany"

Que per què la gent parla tant i no queda? Segons la seva opinió, perquè molts usuaris intenten fer "banqueta". És a dir, tenen el contacte just per tenir-te aquí “per si de cas”, però de moment no els interesses perquè estan parlant amb més gent.

Lluc, 23 anys

Té un compte en aquestes aplicacions des dels 20 anys. També percep un augment en el nombre de perfils, ell tampoc no sol quedar amb altres usuaris, però si li agrada parlar amb ells. “És només parlar per parlar, i en certa manera no sentir-te sol; per saber que hi ha algú a qui sempre pots agradar”. Al que afegeix que no sempre això és així, diu que hi ha el tipus usuaris que fan 'matx', però sense intenció de quedar en persona. "Hi ha gent que hi és per col·leccionar, per amor propi”, raona. Sobre la desconfiança que el perfil pugui ser fals i que la persona amb qui parla existeix realment explica que només confia en aquells que tenen el perfil verificat amb les seves xarxes socials.

Pedro, 33 anys

És usuari d'aquestes aplicacions des de fa un any i mig. En aquest temps ha tingut més de 20 cites: “Si el teu objectiu és quedar amb algú, es compleix, però has de tenir clar què vols, si conèixer-lo de debò o només una relació d'una nit”. Però durant aquest any i mig també ha experimentat la situació de parlar amb altres usuaris i no quedar: “Hi ha vegades que simplement et fa mandra i arriba un punt en què no compensa el temps que inverteixes si no avances o no quedes”. El que sí que assenyala és que és desconfiat a l'hora de concertar una cita, ja que “les fotos poden ser falses o poden estar molt retocades”.