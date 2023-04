Arriba el dia en què toca fer una repassada al lavabo. I, és clar, el moment més odiat per molts: «ficar la mà» al vàter per deixar-lo impol·lut. Sempre fa molta mandra, fins i tot fàstic a algunes persones. Però no és inevitable, sinó absolutament imprescindible.

El lavabo és un element que pateix molt i, alhora, requereix una neteja i higiene intenses. No obstant, és on els habitants de la casa han de satisfer algunes de les seves necessitats fisiològiques més bàsiques. No hi ha dubte que és un element a cuidar.

El lavabo, tan important com necessari

L’ús continuat de determinats elements de la casa sol provocar que aquests acabin per deteriorar-se amb facilitat. Els que estan exposats a la brutícia i la funció dels quals és la neteja, la cura personal o la cuina solen trigar menys temps a mostrar les primeres empremtes d’ús. És per això que normalment requereixen una cura i un deteniment més grans a l’hora de portar a terme les feines de casa. La seva neteja i ordre proporciona un rentat de cara a l’entorn que, a més, resultarà més confortable tant a les visites com per a un mateix.

Si et queda una mica de coca-cola a la nevera i no et ve de gust prendre-la, sempre tens una altra opció. I és utilitzar-la per a la neteja del teu vàter. Perquè sí, existeix una raó per la qual molta gent tira coca-cola pel lavabo.

Aquest refresc amb gas pot ser molt útil per netejar l’interior de la tassa del vàter. També es poden utilitzar refrescos semblants a la coca-cola. Es tracta de ruixar amb aquest producte la tassa del vàter i deixar actuar uns minuts abans d’aclarir. I resulta especialment eficaç contra les taques d’òxid i les marques que deixa l’aigua.