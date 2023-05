La neteja és una tasca fonamental per a la convivència a casa i la higiene necessària. Però, sempre treu molt de temps o trobem situacions en què no sabem netejar algunes coses perquè han fet malbé.

Per molts, els dies lliures i de descans es tradueixen el moment idoni per fer la neteja de la casa. Una tasca fonamental que no només és beneficiós per a la mateixa llar, sinó també per a la salut. És cert, que per a molts es tracta d'una tasca tediosa que sacrifica el temps de lleure després de les llargues jornades laborals (especialment aquests dies de bona temperatura i que es fa fosc més tard).

El que és important és armar-se de paciència i saber que el resultat és beneficiós per a tots els habitants de la casa, especialment si es tenen nens petits. Hi ha dues zones fonamentals que requereixen un especial esforç a l'hora de netejar la casa, ja que és on s'acumula més brutícia i es produeixen més bacteris: la cuina i el bany Hi ha multitud de productes que es poden trobar al supermercat per incorporar-lo arsenal de neteja que utilitzem en aquesta tasca. No obstant això, el desconeixement i el preu d'alguns comporta que moltes vegades es dubti de quin és el millor per utilitzar. No obstant això, hi ha molts productes econòmics que són ideals per netejar la llar i que s'esgoten ràpidament a les botigues per l'efectiu que resulten, segons els experts en aquesta matèria.

Neteja a la cuina

La cuina requereix una dedicació perquè quan cuinem, s'acumula brutícia i greix que, si no es neteja sovint, és difícil d'eliminar. La campana extractora i el forn són dos dels electrodomèstics que més greix acumulen i que menys es netegen a causa de la seva dificultat o, simplement, perquè no ens adonem. Per poder eliminar amb èxit la brutícia que s'acumula als electrodomèstics anteriorment esmentats, els experts recomanen utilitzar el sabó Beltran. Només cal utilitzar un got d'aigua i aplicar aquest producte per desfer-nos del greix que s'acumula a les parets del forn.

A més, també és ideal per netejar la campana extractora. Barrejant el producte amb aigua calenta i utilitzant posteriorment una esponja aconseguirem eliminar tota la brutícia que fins i tot es cola per la reixeta d'aquest electrodomèstic i que tanta brutícia acumula i no es veu a simple vista.

El manteniment no és només estètic

Recorda que el manteniment de la casa no és només una cosa estètica, sinó que ajuda a prevenir que es formin bacteris o floridura, especialment a les zones més humides de la llar, com aquells llocs on tenim la rentadora, es pengi la roba, o els banys mateixos. La neteja de les parets i el terra és fonamental per evitar que adquireixin un aspecte brut i deixat. A més, hi ha múltiples mètodes casolans que no només deixaran casa teva com a nova, sinó que se t'ajudarà a estalviar uns diners a l'hora de fer la compra.