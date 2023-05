La forma com posem la roba a la rentadora farà que ens duri més o menys. Encara que, sembli una ximpleria, aquest senzill gest pot determinar la durada d'aquesta peça de roba que tant ens agrada.

Evitar posar molta roba junta, que no estigui gaire capgirada o separar per colors són algunes de les claus per garantir un bon rentatge, però què passa amb les peces que tenen cremallera? També és important que paris atenció a com les poses a la rentadora.

En general, es recomana rentar la roba amb la cremallera tancada. Això és degut al fet que les cremalleres poden enganxar-se als agitadors de la rentadora i provocar danys tant a la roba com a la mateixa rentadora. Si la cremallera queda oberta, el moviment de la roba dins de la rentadora pot provocar que la cremallera s'enganxi als agitadors o als orificis del tambor.

Un altre factor que cal tenir en compte és que les cremalleres poden provocar danys en altres peces de la rentadora. Si la cremallera d'una peça s'enganxa en una altra peça, pot provocar danys a la tela o al teixit.

Tot i això, hi ha algunes excepcions en què es recomana rentar la roba amb la cremallera oberta. Per exemple, si la peça té una cremallera llarga o si la cremallera està en una posició en què pot fer malbé la tela o el teixit, és millor rentar-la amb la cremallera oberta.

Una altra excepció és quan es tracta de peces esportives o de treball amb cremalleres especials. En aquests casos, les cremalleres poden tenir una funció específica, com ara la ventilació, i per tant cal rentar-les amb la cremallera oberta per garantir una neteja adequada.

En qualsevol cas, és important llegir les etiquetes de cura de la roba abans de rentar-la, per tal d'assegurar-se que se segueixen les instruccions de rentatge adequades.