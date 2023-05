Posar en marxa la rentadora i obtenir uns bons resultats no sempre succeeix. Potser en alguna ocasió has tret les teves peces després d'un bon rentat i has comprovat que no han sortit tan netes com esperaves o, fins i tot, t'ha passat que te les has trobat amb mala olor. Els problemes poden ser diversos, o la forma en la qual has posat la roba o la manera com mantens aquest electrodomèstic.

Per assegurar-te que les teves peces surtin sempre netes i amb bona olor, hi ha un enginyós truc que té com a protagonista un raspall de dents Si el problema és que aquesta taca tan molesta no ha sortit amb les rentades, el que has de fer és utilitzar el raspall de dents per tractar la taca prèviament. Humiteja la zona on hi ha la taca, afegeix una mica de detergent i frega. Així, la taca serà més fàcil d'eliminar i la roba quedarà perfectament neta. Un altre ús és fer-lo servir per netejar la mateixa rentadora. A les juntes de la màquina s'acumula brutícia, floridura i bacteris de tota mena, per això és important netejar-la de tant en tant per evitar que la nostra roba s'embruti o es quedi amb una olor desagradable. Comprova sovint la junta del tambor i, si es veu bruta, usa un raspall de dents i una mica de lleixiu per netejar-la bé. Els trucs (gratis) per multiplicar l’eficàcia del teu aspirador Submergeix el raspall en lleixiu i frega amb força. És important utilitzar un raspall diferent del que es fa servir per treure taques. Després, simplement neteja les restes de brutícia amb un drap humit i ben escorregut. D'aquesta manera, la rentadora quedarà neta i fresca, i la teva roba farà més bona olor després del rentatge.