En aquests temps d'inflació i de factures elevades, estalviar és una necessitat diària. Per a molts, els dies de fer inversions financeres i immobiliàries s'han acabat. La realitat és que cada cop són més les persones que lluiten per tirar endavant. Cada cop són més les famílies que s'han d'espavilar dia a dia per arribar a final de mes. Per a les compres setmanals, consulten diversos fulletons per identificar les ofertes més avantatjoses. Per a la neteja de la llar, doncs, la gent prefereix cada cop més, utilitzar remeis naturals. Són barats, molt eficaços i no contaminen. En resum, utilitzar llimona, bicarbonat, vinagre, etc., només té avantatges. Els que acabem d'esmentar són els productes dels quals més es parla quan es parla de remeis ecològics. Però, en realitat, també hi ha altres ingredients útils per solucionar moltes molèsties de la vida quotidiana.

Exemples de productes per a la neteja de la llar: la llimona o la sal La placa d'inducció torna a brillar sense una taca gràcies a un simple suc de llimona. Si el que volem és netejar i desinfectar a fons els terres, només caldria netejar el pal de fregar amb sal. Utilitzant ingredients naturals o productes barats i fàcils de trobar, també podem crear netejadors naturals. Ceba i pasta de dents: la solució als teus problemes En aquest article, et proposarem un remei casolà compost per 2 productes que són presents a totes les llars. El dentifrici, que tots fem servir per raspallar-nos les dents (preu mitjà d'un tub de 75 ml 3 euros) i la ceba (preu mitjà 0,90 euros/kg), indispensable per aromatitzar salses, i per a fer moltes preparacions culinàries. Vegem com precedir. Talla la ceba a trossos petits i posa'ls en un bol. A continuació, afegeix-hi una mica de pasta de dents. A continuació, aboca aigua fins a cobrir-ho tot. Remena i tapa el recipient amb film transparent. Amb un escuradents, fes forats al film i espera uns 15 minuts. A continuació, posa-ho al frigorífic durant 3-4 hores per evitar la formació de microbis i perquè desaparegui la típica olor de ceba. Tres trucs casolans per recuperar la mida dels jerseis que se t'han encongit a la rentadora Passat aquest temps, podràs filtrar el líquid resultant. Aquest sèrum és un excel·lent desgreixador, molt útil per netejar esquitxades i restes de menjar a la cuina, per exemple. Al bany i la cuina, la solució de ceba i pasta de dents és perfecta per netejar les aixetes, ja que elimina totes les restes de calç. I de nou, si les canonades de desguàs desprenen mala olor, aboca la solució de ceba i pasta de dents. La pudor del clavegueram desapareixerà en qüestió de segons. Finalment, polvoritza-la sobre les plantes, és un excel·lent dissuasiu que manté allunyats els insectes que poden fer malbé plantes i flors. Així que, prova a combinar pasta de dents i ceba, resoldràs un munt de problemes molt comuns a casa i al jardí amb un dos productes molt barats.