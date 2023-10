Els tècnics de reparació de rentadores de totes les ciutats de Catalunya (i gairebé del món) es troben gairebé sempre amb els mateixos problemes. Ells mateixos ho confessen. El més comú quan algú els truca des d'un domicili desesperat perquè la rentadora no funciona és que s'ha trencat el tambor. Aquesta "fallida" és més comuna del que sembla. I molt costós de solucionar. De fet, costa tant que si la rentadora no és excessivament nova (sol passar a màquines que ja tenen uns anys de recorregut), et recomanen llençar aquest electrodomèstic i comprar-ne un de nou.

Però aquesta costosa avaria que pot suposar una factura de més de 300 i 400 euros segons el model, és evitable. I et mostrarem com. Normalment molta gent tendeix a connectar la rentadora amb molta roba. És un gest molt comú. Esperes a tenir molta roba per posar l'electrodomèstic a funcionar quan estigui ple i així aprofitar tant la llum com l'aigua com el detergent i el suavitzant que es gasta a cada rentada. Creus que estalvies, però no ho estàs fent.

Els professionals assenyalen, de fet, que aquesta actitud és completament errònia. No estàs estalviant diners, al contrari, gastes més en reparacions i avaries. L'equació és clara: si omple massa el tambor aquest es mou en excés, està sobrecarregat i pot anar esquerdant-se fins que es trenqui.

En els darrers mesos a les grans ciutats han proliferat els negocis de bugaderies a l'estil americà. Aquelles amb grans rentadores industrials on els clients posen la bugada i s'esperen llegint una revista fins que acabin la rentadora i l'assecadora. Tot i que cada cop hi ha més d'aquest tipus de negocis molt pocs acudeixen cada dia a aquest tipus d'establiments a fer la bugada.

No cal ni que gastis molts diners ni que inverteixis molt de temps per fer tant la neteja com la bugada. Més aviat al contrari. Usar el temps de manera eficient i els recursos de què disposes és important perquè casa teva estigui sempre en perfecte estat de revista i per, com en aquest cas, prorrogar la vida dels electrodomèstics que tens al teu abast al teu domicili.