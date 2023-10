Desfer-se del greix abdominal és un dels reptes més complicats quan intentem aprimar-nos. El ventre pla se'ns sol resistir més del que ens agradaria i aconseguir un abdomen marcat esdevé un objectiu gairebé impossible. La clau per aconseguir-ho no és passar gana o buscar dietes miracle que prometen ajudar-nos a lluir un ventre sense greixos. El secret és canviar els nostres hàbits de vida, apostant per un estil de vida més saludable, i practicar exercici d'una manera freqüent.

El primer pas per aconseguir un ventre pla és apostar per l'alimentació saludable. Inclou moltes verdures riques en nutrients, proteïnes i alguns carbohidrats com l'arròs, la quinoa i les patates. Les carns magres, com el gall d'indi i el pollastre, són ideals, ja que són baixes en greix i, per tant, en calories. Si ets vegetarià o vegà, pots substituir-les per tofu o un grapat de nous, anacards o ametlles.

Hi ha certs aliments que hauries de suprimir de la teva dieta si el que estàs buscant és perdre panxa:

Aliments processats: són densos en calories, contenen carbohidrats, greixos i sucres, una combinació que promou el greix visceral.

Alcohol: Quan bevem, el cos prioritza la descomposició de l'alcohol, estirant els subministraments de glucogen i emmagatzemant la resta com a greix.

Aliments inflamatoris: com diferents tipus de sucre o qualsevol aliment que no se't posin bé per intoleràncies, per exemple, ja que això farà que el teu estómac s'agiti i el cos augmenti l'emmagatzematge de greix com a mecanisme de seguretat.

Salses i amaniments: condimenta el menjar amb herbes i espècies.

L'esport és l'altra peça que no ha de faltar al teu pla per perdre panxa. Aposta per una rutina d'exercici de força, en què facis pes lliure o facis servir peses russes. L'ideal és fer sessions de 30 minuts, almenys tres cops per setmana.