La rentadora és un dels electrodomèstics que més fem servir a casa, però sovint oblidem netejar-la amb regularitat. En acumular brutícia, restes de sabó i floridura, la rentadora pot començar a emetre olors desagradables i perdre eficàcia. No obstant això, pots netejar-la, fàcilment, de forma natural i estalviar en la despesa mensual de detergent.

El vinagre blanc destil·lat és un detergent natural potent i versàtil. Per netejar la rentadora, aboca una tassa de vinagre blanc a la safata del detergent i inicia un cicle de rentatge a alta temperatura. El vinagre ajudarà a eliminar els dipòsits de sabó i les restes de calç.

El bicarbonat sòdic és un altre remei natural eficaç per netejar la rentadora. Barreja mitja tassa de bicarbonat de sodi amb aigua tèbia i aboca'l a la safata del detergent. Executa un cicle de rentatge en buit per eliminar les males olors i el detergent acumulat. Moltes rentadores estan equipades amb un filtre que atrapa els residus durant el cicle de rentatge. Aquest filtre es pot obstruir amb el temps. Assegureu-vos de consultar el manual de la vostra rentadora per localitzar el filtre i neteja'l amb regularitat per mantenir un flux d'aigua òptim.

Les juntes i les peces de goma de la rentadora solen ser llocs on s'acumula floridura i brutícia. Netegeu aquestes zones amb una barreja d'aigua i vinagre o aigua i bicarbonat. Utilitza un raspall de dents velles per arribar als racons més difícils.

Netejar el tambor és essencial perquè la roba surti fresca i neta. Executa un cicle de rentatge al buit amb aigua tèbia i vinagre per eliminar dipòsits i olors.

Per evitar que la teva rentadora s'embruti massa, para atenció a la quantitat de detergent que utilitzes. Sovint, la gent tendeix a posar massa sabó, cosa que pot deixar residus. Segueix les instruccions del fabricant per dosificar correctament el detergent.

Després de cada rentatge, deixa la porta i la safata del detergent obertes perquè circuli l'aire i evitar la formació de floridura

Netejar regularment la vostra rentadora amb remeis naturals, us ajudarà a estalviar diners en detergents mensuals, però també prolongarà la vida del vostre electrodomèstic. Recorda fer aquestes operacions de manteniment almenys una vegada al mes per mantenir la teva rentadora en condicions òptimes. Amb una mica de cura, la rentadora continuarà funcionant eficaçment i mantindrà la roba neta i fresca.