Dels molts ingredients naturals que podem utilitzar per mantenir-nos joves i bells, el llorer és sens dubte un dels més populars. Les fulles de llorer, de fet, són un veritable aliat de la bellesa, un regal preuat per combatre els signes del temps i lluitar contra les arrugues.

El llorer és una planta amb moltes propietats, utilitzada des de temps immemorials no només a la cuina, sinó també amb fins medicinals i cosmètics. Ajuda a combatre la inflamació, alleuja el dolor, millora la digestió i tracta la tos i el mal de coll. També es fa servir des de fa milers d'anys per millorar la salut de la pell i prevenir l'acne. Gràcies a les seves propietats antioxidants, és un remei natural excel·lent per combatre els signes de l'envelliment.

Però no només et servirà per cuidar la pell. Podràs utilitzar les fulles del llorer també per lluir un cabell cuidat i brillant. Com que el seu contingut en vitamina A és alt, ajuda a eliminar la caspa del cuir cabellut, a més de la sequedat i la picor. De la mateixa manera, val contra els polls. En aquest cas, hauràs de rentar-te els cabells amb l'aigua on hagis bullit el llorer.

També serveix per prevenir la caiguda dels cabells gràcies als àcids grassos i vitamines que conté.