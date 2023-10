Quan ens posem l'objectiu de baixar de pes, solem activar certs protocols que impliquen augmentar la crema de calories, reduir la ingesta de greixos i sucres i, en definitiva, intentar portar un estil de vida més saludable.

El primer que hem de tenir en compte si volem aprimar-nos és que necessitem consultar amb un metge, un nutricionista i un professional de l'activitat física perquè analitza en quin estat ens trobem i què necessitem millorar per avançar cap als nostres objectius.

En cas contrari, podem caure en les conegudes 'dieta miracle' que, moltes vegades, no només no serveixen per baixar de pes de forma efectiva i duradora; sinó que, a més, poden comportar riscos per a la salut com la deshidratació o la manca de nutrients essencials.

Una experta de Harvard revela l'exercici que cal fer a casa per aprimar-se

L'exercici simple i efectiu que, segons els experts de Harvard, és l'únic que necessites per baixar de pes només requereix una eina que tots tenim a casa: una cadira.

Segons l'editora especialista de la revista Harvard Health, Julie Corliss, per baixar de pes i mantenir-nos en forma només necessitem seure a la cadira amb els "peus separats a l'alçada dels malucs" per després situar les mans a les cuixes o encreuar els braços sobre el pit.

Posteriorment, indiquen que cal agafar aire i prémer els músculs del 'core', és a dir, els músculs abdominals i de les cames i just després, exhalar l'aire, mentre aixequem els peus lentament al mateix temps que mantenim la postura.

L'ideal, segons indiquen els experts, és fer aquest exercici entre vuit i deu vegades diàries en intervals d'entre 30 i 60 minuts, encara que, la quantitat de sèries depèn de la resistència de qui faci l'activitat.