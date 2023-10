Les portes de fusta són elements essencials a les llars, a causa del seu preu accessible i adaptabilitat a qualsevol estil arquitectònic. Tot i això, sovint passem per alt el seu manteniment, la qual cosa és crucial per mantenir el color i brillantor originals. Pols, greix, teranyines i brutícia solen acumular-se a la superfície de les portes, la qual cosa pot portar a la pèrdua de la seva bellesa original. Vols aprendre com netejar les portes de fusta i recuperar-ne la brillantor original? A continuació, us presentem una guia completa sobre com fer-ho.

Com netejar les portes de fusta natural Les portes de fusta natural, en ser poroses, són susceptibles a taques fosques o blanquinoses si s'apliquen detergents abrasius. Per netejar-les, primer retira la pols amb un plomall. Després, elimina les taques amb una solució d'amoníac i aigua i, passa un drap de microfibra net semihumit per retirar les restes de detergent. Per recuperar la brillantor, aplica un líquid abrillantador o cera natural del mateix to que la fusta. No és impossible! Aquestes són les claus per netejar la cuina a fons en poc temps Com netejar les portes de fusta envernissades i lacades Les portes de fusta envernissades i lacades tenen una capa protectora. Per tant, el més important és evitar fer malbé aquesta capa. Elimina la pols amb un plomall, i després polvoritza una solució de 25 ml de vinagre de neteja i 75 ml d'aigua sobre la porta. Amb un drap de microfibra semi humit, retira les restes de vinagre. Aquest mètode és efectiu per eliminar taques de greix i actua com a bactericida. Com abrillantar portes de fusta envernissades Per tornar la brillantor a una porta de fusta envernissada, fes un massatge a tota la porta amb un drap fi humit en oli d'oliva o un producte abrillantador de fusta comercial. Com netejar les portes de fusta molt brutes Si la porta de fusta està molt bruta, barreja tres cullerades de bicarbonat de sodi amb un rajolí de sabó líquid i cinc gotes de suc de llimona. Aplica aquesta barreja amb un drap semi humit, fregant suaument les taques. Després, passa un drap net per aclarir. Si vols una brillantor extra, aplica oxigen actiu en un drap i frega'l per tota la porta. Errors comuns que has d'evitar en netejar les portes de fusta: Evita detergents abrasius que puguin fer malbé el vernís o lacat de les portes

que puguin fer malbé el vernís o lacat de les portes Retira la pols abans de netejar per evitar esgarrapar la superfície

Fes servir draps suaus per no danyar la porta

Asseca les portes amb un drap de microfibra per retirar tota la humitat Les portes de fusta són una part important de l'estètica de casa teva. Mantenir-les netes i brillants és fonamental perquè continuïn lluint com el primer dia. Segueix aquests consells i descobreix com netejar les portes de fusta de manera efectiva i sense fer malbé el seu acabat. Pel que fa a les preguntes freqüents, es poden netejar les portes de fusta amb bicarbonat de sodi, especialment les lacades en blanc. També pots fer servir oxigen actiu per donar brillantor a portes envernissades i lacades, però no ho apliquis en fusta natural. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona