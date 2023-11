El primer pas per a caminar cap a una societat més sostenible és reduir la petjada de carboni, és a dir, les emissions de CO₂ que produeixen les activitats quotidianes. Canvis individuals que sumen en un col·lectiu que ha d’aconseguir aturar el canvi climàtic. Una manera de transitar cap a un model de vida conscient amb el planeta i respectuós amb el medi ambient, que va molt més enllà dels grans reptes socials com la transició energètica o l’electrificació de l’economia i la mobilitat.

Precisament, aquest va ser el camí que va començar a caminar fa un temps Magui Caviglia, CEO d'Usar i Reusar, una botiga que va néixer en 2015 de la mà de Yve Ramírez i Tere Castillo, i que fa dos anys va heretar, amb la idea d'ajudar a totes aquelles persones que volguessin desenvolupar una vida amb residu zero. “Tots els que transitem aquest camí ens trobem amb la mateixa situació: se't comença a quedar petit el que fas i comences a descobrir que el que feies estava molt bé i que pots fer més. Vaig tenir la sort de donar amb Usar i Reusar”, explica Caviglia, que a més de la botiga comparteix consells a través del compte d'Instagram.

Com començar a viure una vida amb residu zero?

La formació i la informació van ser el primer pas que va seguir la CEO d'Usar i Reusar per reduir al mínim els seus residus. “Miràvem molts documentals i ens comencem a informar del que succeïa en el planeta. I aquí va ser quan decidim deixar de ser ecologistes de sofà i començar a fer coses reals. Els primers passos van ser començar a canviar hàbits de consum amb accions com, per exemple, visitar més el teixit comercial del barri”, apunta Caviglia.

Va ser quan decidim deixar de ser ecologistes de sofà i començar a fer coses reals Magui Caviglia - CEO de Usar y Reusar

El 5% de les emissions de CO₂ generades a Espanya en 2021 les van produir els residus, segons l'Inventari Nacional d'Emissions a l'Atmosfera del Ministeri per a la Transformació Ecològica i el Repte Demogràfic. No sols això, Espanya també suspèn en reciclatge d'aquests mateixos. Segons les últimes dades d'Eurostat, en 2020 la taxa de reciclatge municipal va ser del 40,5% quan degué ser del 50% aquell any.

“Quan parlem de residu 0 cal ser honestos; no existeix, és una utopia. Parlem de reducció de residus. Sent aquest i la seva gestió el gran problema, el gran desafiament està en la reducció del consum. Aixecar el peu de l'accelerador i començar a entendre la vida amb menys”, defensa la CEO d'Usar i Reusar.

El 2 d'agost es van acabar els recursos del planeta per a l'any

La utilització desbocada dels recursos del planeta és l’altra cara de la moneda. Segons el càlcul que realitza cada any Global Footprint Network (GFN), el 2 d'agost la humanitat ja havia consumit tots els recursos que s'havien generat per a l'any. A Espanya, aquesta data havia estat el 12 de maig.

“S'ha d'intentar ser tan eficients com sigui possible. Hem d'entendre no som el centre i el centre és el planeta. Una vegada entès això, prens consciència que cal ser el més eficient possible per a no esgotar els recursos. Plantar un tomàquet per a dos va deixar de ser una bona idea, la bona és que el productor local faci la plantació per a tots”, apunta Caviglia.

Tres accions per a ser més sostenibles en la nostra vida

Intentar canviar cada paràmetre d'una vida per a fer-la més sostenible seria una tasca complexa i, fins i tot, podria generar frustració. Per aquest motiu, Caviglia recomana començar a poc a poc amb diferents accions. “Cal baixar les expectatives que veiem en xarxes. M'enfada veure com es romantiza. És un camí difícil i dur, però val la pena. L'important és tenir la convicció i començar a poc a poc. Cal anar conquistant territori a poc a poc”, assegura la CEO d'Usar i Reusar.

Ser més eficient en la cuina. La cuina és, sense cap dubte, la millor manera de començar un camí sostenible i de reduir la generació de residus i la petjada de carboni. Així doncs, apostar pel producte local i de temporada evita, per exemple, les emissions que genera el transport d'aquests aliments que viatgen milers de km si no es troben disponibles en una àrea geogràfica concreta. A més, Caviglia també apunta a la reducció del consum dels ultraprocesats que, a més, tenen microplàstics. Cosmètica sòlida vs cosmètica líquida. Els productes de cosmètica líquida no sols malgasten grans quantitats d'aigua en la seva producció, també genera quantitats ingents de residus per l'ús d'embalatges. En aquest sentit, la cosmètica sòlida estalvia aquest tipus de residus. “No té aigua, la seva poder és molt més concentrat, dura moltíssim i hi ha molts productors locals”, assegura Caviglia. Un exemple seria la tradicional pastilla de sabó. Utilitzar els productes de neteja sense tòxics. Els productes de neteja tradicionals són tòxics i molt poc sostenibles. Els seus embalatges o els tòxics que porten són grans generadors de residus nocius per al planeta. Però existeixen altres productes molt bàsics que poden exercir la mateixa funció de forma més sostenible. Així doncs, amb el bicarbonat es pot netejar olles o paelles, a més de fregar el sòl o eliminar taques de la roba. Amb l'àcid cítric es pot desincrustar la brutícia o amb el percarbonat de sodi es pot rentar la roba, entre altres usos. “La neteja sense tòxics és un món que, si el descobreixes, et sorprèn el fàcil que és i econòmic”, explica Caviglia.

“La recompensa que tens quan avances i vas conquistant territoris és que, t'adones que la teva petjada és més lleugera. És una sensació de satisfacció, de tasca ben feta i de motivació per a anar un pas més enllà”, conclou la CEO d'Usar i Reusar.