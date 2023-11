Per aconseguir una bugada perfecta, no només és necessari fer un bon rentatge amb els productes adequats. Al supermercat podem trobar diversos productes per aconseguir una bugada perfecta, però, què passa si tot i tenir aquests productes la roba surt amb mala olor o no acaben de sortir les taques? Et portem els millors trucs per aconseguir-ho!

Els productes que fem servir per a la nostra rentadora són molt importants, però si no fem un bon manteniment del nostre electrodomèstic, els productes en si no aconseguiran una neteja totalment eficient. La conservació i la durabilitat del nostre aparell elèctric depèn del seu manteniment i ús.

Els tres trucs per aconseguir una bugada perfecta

1. Utilitzar bé la rentadora

Tots sabem què és i per a què serveix la rentadora, però coneixes tots els programes que té i per a què serveixen? A més, també és molt important conèixer que el nostre aparell necessita un manteniment, el qual, el podem fer nosaltres mateixos. Per descobrir com fer servir la nostra rentadora d'una forma òptima i mantenir-la en condicions, hem de recórrer al manual d'instruccions. Busca'l i mira per a què serveix cada rentatge i com fer-li un bon manteniment. D'aquesta manera aconseguiràs estalviar diners perquè la roba et sortirà perfecta i l'electrodomèstic et durarà més temps.

Com netejar la rentadora

El més recomanable és netejar la rentadora un cop al mes, inclosos els compartiments del detergent i el suavitzant. A més, netejar la porta i les peces de goma també és imprescindible. Per a fer-ho pots fer servir un producte no abrasiu. I finalment, fer un rentatge sense roba amb aigua calenta, també ajuda a fer una bona neteja interna del bombo.

2. No carregar la rentadora en excés

Tenim tendència a emplenar la rentadora fins a dalt de tot, sense deixar quasi espai. Això és molt dolent perquè no deixem que el tambor giri correctament i el resultat serà que la roba no sortirà com esperem. A més, el més recomanable és barrejar roba petita amb roba gran com mantes, pantalons... D'aquesta manera aconseguim un balanç en el tambor i no el fem malbé. Si posem roba molt pesada o molt poc, el funcionament no serà l'adequat.

I per acabar, després del rentatge deixa la porta del tambor i el compartiment del suavitzant i detergent oberts per tal de ventilar. El que aconseguirem és que s'assequi per dins i així evitarem que es produeixi humitat i bacteris, a part de les males olors.

3. Comprovar si hi ha alguna fuita d'aigua

Si veus que la rentadora no renta bé, potser està patint una fuita d'aigua. Aquest problema sol ser molt senzill de diagnosticar perquè deixa tolls d'aigua. Tot i que, a vegades poden ser petites fuites i això ho fa més difícil de diagnosticar. En aquests casos, us recomanem revisar les mànegues un cop al mes. En cas de trobar qualsevol problema i no saber solucionar-ho, el més recomanable és trucar a un tècnic.