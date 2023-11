El pa és un producte que tots tenim a casa, tot i que, si no el consumim el mateix dia, sol o pot quedar dur, segons el tipus de pa que hàgim adquirit. Per aquest motiu són moltes les persones que opten per tallar-lo i congelar-lo. D'aquesta manera el podem treure i consumir quan en necessitem i no en tinguem del dia. Avui descobriràs el millor truc perquè després de descongelar-lo et quedi com acabat de fer.

Les presses diàries poden fer que descongelem el pa malament o que no sapiguem com fer-ho correctament, provocant que ens quedi o massa fet (passat), massa tou o que no estigui ben descongelat, trobant-nos parts congelades mentre el consumim. Això ho podrem evitar fent servir el truc que fan servir els restaurants per tenir el pa en condicions pels seus clients, tot i ser, pa congelat, en alguns casos.

Els 3 trucs per descongelar el pa

1. Descongelar el pa de manera natural

Aquest mètode és idoni, ja que no utilitzem cap aparell elèctric per descongelar-lo, provocant una major qualitat del pa, el qual mantindrà totes les seves propietats, sense patir un sobreescalfament o un canvi de temperatura brusc. La temperatura ambient és la clau. Amb aquesta tècnica, trigarem una miqueta més que amb els altres trucs, però el pa i el nostre paladar també ho agrairan. El més recomanable és deixar-lo fora uns 30 minuts aproximadament.

2. Al forn

Amb aquest mètode, aconseguirem un pa més cruixent i com acabat de fer, calentet i directe a la taula. Primer has de preescalfar el forn a 200 °C durant uns minuts i a continuació, has d'introduir el pa congelat sobre la reixeta del forn durant 5 minuts. Després deixa reposar el pa durant 5 minuts més i estarà llest per menjar-te'l.

3. Al microones

Si normalment, vas amb pressa i necessites pa al moment i no el pots aconseguir del dia, treu el pa del congelador i aplica aquest truc. Aconseguiràs menjar pa en un tres i no res i et quedarà molt bo. No estarà tan cruixent com si es fes al forn o es descongelés naturalment, però estarà bo. Agafa un drap net i humit o un tovalló de paper, embolica el pa i posa'l en un plat i directe al microones. Deixa'l uns 15 segons i comprova si s'ha descongelat. En cas que no ho estigui, el pots deixar 15 segons més.