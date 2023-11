Els electrodomèstics són els nostres grans aliats perquè ens han facilitat la vida: fent-nos estalviar temps i diners. Escalfar el menjar, conservar-lo, netejar la roba, aspirar el sofà... D'electrodomèstics n'hi ha un munt i la domòtica cada vegada és més avançada i això facilita el nostre dia a dia.

Els beneficis d'utilitzar el microones

El microones és un dels millors aparells que podem tenir a casa: escalfa els nostres plats i begudes i, descongela els aliments. A més, tampoc sol ocupar gaire espai, perquè té una mida petita. Això facilita la seva ubicació, normalment a la cuina. Pot anar penjat, sobre la taula o dins un calaix obert, especialment dissenyat per aquest aparell.

Aquest electrodomèstic es va inventar als anys 50 als Estats Units i tot i, els seus falsos mites sobre el càncer, s'ha continuat comercialitzant i comprant. A més, podríem arribar a dir que, molt poques cases no en tenen un, perquè la seva comoditat i usabilitat el fa un imprescindible de les nostres vides.

El microones i el mite del càncer

Aquest aparell té una llegenda fosca, la qual l'acompanya tot i que, s'ha desmentit: provoca càncer. Segons algunes persones, aquest aparell pot provocar o afavorir l'aparició de càncer, per les ones magnètiques que desprèn. Aquesta llegenda urbana i fosca s'ha desmentit, tal com explica "maldita.és":

La radiació que utilitza el microones no és ionitzant, és a dir, aquesta no és capaç d'arrancar electrons de la matèria

A més, l'Institut Nacional de Càncer dels Estats Units ha explicat que, "s'ha establert que la majoria de radiació no ionitzant no produeix càncer, ja que no disposa de l'energia suficient".

Henri Joyeux, oncòleg i expert en càncer i nutrició, a més d'autor de 'Menjar bé avui, viu millor demà', va explicar en una entrevista a Infosalus que no és bo utilitzar sempre el microones. Fer-ho de tant en tant no és perjudicial, però fer-ho sovint pot arribar a afectar la nostra salut.

Els perills del microones per la nostra salut

Escalfar els aliments al microones pot provocar certs problemes de salut perquè hi ha un deteriorament d'aquests en el seu escalfament. Quan els posem en l'electrodomèstic, els aminoàcids pateixen certes modificacions que afecten els pèptids o les proteïnes, provocant que hi hagi una dificultat més gran d'absorció i conseqüentment, fent aparèixer alguns compostos potencialment tòxics.

A part, quan escalfem aliments, la L-prolina es converteix en D-prolina, la qual és una neurotoxina i afecta el ronyó i al fetge

Els aliments congelats estan plens de microorganismes i aquests no es destrueixen en descongelar-los o escalfar-los. Al contrari, es poden arribar a multiplicar si no fem una bona descongelació.

Els 8 consells per utilitzar el microones i no jugar-t'hi la salut

1. Neteja el microones per dins. Quan escalfem aliments, begudes o descongelem, hi ha vessaments, els quals poden provocar la proliferació de bacteris, si no ho netegem sovint o en el mateix moment.

2. Quan posis a escalfar un plat amb aliments, posa-li una tapa a sobre, això ajudarà a retenir la humitat i a prevenir la dispersió dels microorganismes.

3. Si per exemple, escalfes un plat de llenties, ves obrint l'aparell i barreja el menjar per tal que, tot s'escalfi i no únicament la part de dalt o baix.

4. Llegeix el manual d'instruccions del fabricant del microones per saber el temps i la temperatura, segons el tipus d'aliment i acció. A més, allà trobaràs consells sobre com fer-li una bona neteja i manteniment

5. Utilitza un termòmetre de cuina perquè la temperatura interna segura per la majoria d'aliments és de menys de 74 °C. Així podràs comprovar si els aliments estan en perfecte estat pel seu consum, després d'escalfar-los amb el microones. A més, aquesta mesura assegura que matem els microorganismes.

6. Evita reescalfar els aliments perquè això pot provocar un creixement excessiu de microorganismes

7. Abans de manipular els aliments, rentat bé les mans

8. Compte amb els aliments d'alt risc com els que contenen ou, carn picada, peix o pollastre. Aquests són més propensos a la proliferació de microorganismes si els escalfem al microones.