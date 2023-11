El paper d'alumini és un producte molt utilitzat a la cuina. Conservar el menjar està a l'ordre del dia i tot i que, el paper d'alumini ja ha quedat una mica exclòs en aquest àmbit per temes de sostenibilitat mediambiental, encara es fa servir a la cuina. A més, també el fem servir per treure l'esmalt de les ungles, en algunes ocasions, per esmolar les estisores o per treure'ns l'aparença d'ulls cansats, posant-lo al congelador durant unes hores i posteriorment, posant-lo sobre ells. La veritat és que té multitud d'avantatges. Avui us portem un truc que s'ha fet viral i no serveix ni per la cuina ni per bellesa, sinó per la salut.

Els nostres peus es ressenten al llarg del dia perquè són el motor del nostre cos, sense ells no ens podríem desplaçar: caminant, corrents o amb vehicle. Per aquest motiu, cuidar-los és primordial. En acabar la jornada i arribar a casa, l'ideal serà reposar-los i donar-los les cures necessàries perquè l'endemà tornin a estar frescos i descansats. La salut dels peus Portar un calçat còmode és primordial pel benestar dels nostres peus. A més, ens ajudarà a combatre problemes de males olors. Cuidar-los amb unes bones sabates i reposar-los a casa, ens ajudarà a no patir problemes ossis o articulars. I vols conèixer el truc que està de moda? Embolica't els peus amb paper d'alumini i els teus dolors s'hauran acabat. Segons el truc, si t'emboliques l'articulació adolorida, i mantens aquest embenat cada nit durant almenys 7 dies, de segur, que ja no sentiràs dolor. El mateix passa amb el refredat. Segons alguns usuaris, si t'has refredat i t'emboliques els peus amb paper d'alumini durant una hora i després els deixes respirar una bona estona, aconseguiràs que el refredat marxi per si sol. Tot i que, el tractament s'ha de dur a terme durant uns quants dies. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona