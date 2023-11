Les relacions de parella són molt complicades ja de per si, però si a sobre, no assentem unes bases a l'inici d'aquesta, això pot acabar en catàstrofe. Hem de tenir clar que, cada persona té les seves pròpies particularitats i no és el mateix conviure que mantenir una relació sense convivència. L'amor és molt bonic i l'enamorament encara més, però, saps si la teva relació està funcionant bé o està en declivi? Descobreix si toca posar punt final a la teva relació.

Per conèixer amb deteniment si la teva relació està en un punt mort o de no retorn, et deixem unes pistes que t'ho faran saber immediatament. Si aquests punts us falten, ja podeu afirmar que la cosa no va gens bé i potser és el moment de dir adeu a la teva parella actual. Tot i que, si confies en l'amor, potser un canvi radical pot fer que la relació torni a brillar; qui sap, tot depèn de vosaltres.

Les 7 pistes per saber si has de trencar amb la teva relació

1. Et sents sol o sola: si tot i tenir parella, en molts moments sents solitud, potser és que la teva parella ja no està per tu com abans, les prioritats han canviat i això no és bo per tu. En una relació sòlida t'has de sentir sempre acompanyat, sabent que ell o ella sempre estarà allà.

2. No hi ha interès a compartir moments junts: quan una relació va bé, sempre tens ganes de compartir moments amb la teva parella, però, quan aquests moments s'esgoten, això és que la cosa no va bé.

3. Quasi no parleu: si la vostra comunicació és mínima, és que no hi ha confiança. Quan no et sents escoltat, arribarà un punt en què acabaràs no explicant què t'ha passat o sents. Finalment, això es convertirà en un monòleg. Ara és el moment de dir adeu a la persona que tens al costat, sense comunicació oberta no hi ha relació.

4. Viure amb ressentiment: si no perdones i "oblides" les males experiències que hagis pogut viure amb la teva parella, sempre que, no hagin estat molt greus per tu, mai aconseguireu formar una relació sana. El ressentiment acaba enverinant l'amor. De vegades el passat s'ha de deixar enrere.

5. No abordeu els problemes: si un dels dos components de la relació nega les evidències i no vol resoldre els conflictes perquè els veu inexistents, pot ser que la cosa no funcioni. El que és important per un integrant, ho ha de ser pels dos. I en tal cas, resoldre-ho comunicativament i no fent com si no passes res.

6. La intimitat està en declivi: si no hi ha ganes de mantenir relacions amoroses i sexuals i, demostrar amor i afecte amb actes: carícies, petons... Aquesta és una evidència clara que la relació s'ha acabat, tot i estar junts.

7. Prioritats: si deixes de ser la primera opció i passes a segona o tercera fila, estigues a l'aguait, això no va bé! Una parella sol ser la primera opció, però si hi ha fills, la situació canvia. Tot i això, sempre s'ha de buscar temps per prioritzar l'amor. Si posa els amics, familiars o altres per davant teu, allà no és!

Si estàs vivint alguna d'aquestes situacions o totes, ja saps que aquella relació no funciona. Aquí tens dues opcions, o aconseguir un canvi radical per part d'ambdues parts o decidir acabar amb la relació. Tot i que, deixar una relació pot fer mal, si allà no et sents bé, valorat, prioritzat i et falta amor, val més marxar i trobar la teva estabilitat emocional.