Amb l'arribada del fred, sovint hem de posar a punt les nostres jaquetes i plumífers. En estar guardats durant l'estiu, tot i estar nets, sempre pot quedar aquella olor d'armari tancat. Però, saps com netejar el plumífer? La veritat que aquesta peça de roba és difícil de rentar perquè no tenim tots els coneixements per no fer-lo malbé en el seu rentatge. A més, el seu assecatge és complicat: triga molt a ser capitonat. Així doncs, molts usuaris solen portar-lo a la tintoreria per evitar un mal major. Avui us deixem uns trucs per fer-ho des de casa i que quedi en perfectes condicions.

Passos a seguir per deixar el plumífer com nou: rentatge Tanca les cremalleres: si es queden obertes, amb els frecs es pot fer malbé la peça de roba

si es queden obertes, amb els frecs es pot fer malbé la peça de roba Dona la volta al plumífer: així la part més sensible, l'externa, quedarà més protegida Posa el plumífer a la rentadora : posa un rentatge delicat a una temperatura de 30°. Això en el cas que la peça no estigui gaire bruta i no tingui taques. No et passis amb el suavitzant perquè pot fer malbé el plumífer

: posa un rentatge delicat a una temperatura de 30°. Això en el cas que la peça no estigui gaire bruta i no tingui taques. perquè pot fer malbé el plumífer Si el plumífer està bastant brut: posa'l a la rentadora amb un programa específic per jaquetes i plumífers. En cas de no tenir aquest programa, posa'l en un cicle de rentatge per peces sintètiques a baixa temperatura

posa'l a la rentadora amb un programa específic per jaquetes i plumífers. En cas de no tenir aquest programa, a baixa temperatura Centrifugat d'alta velocitat: amb aquest programa eliminarem molta aigua del plumífer, evitant que el material de dins la peça s'eixugui malament i es deformi Aquests passos serveixen per plumífers i jaquetes sintètiques Passos a seguir per deixar el plumífer com nou: assecatge Utilitza una assecadora: posa'l durant una hora o hora i mitja, quedarà totalment sec i agafarà la mida inflada que li pertoca

posa'l durant una hora o hora i mitja, quedarà totalment sec i Penja el plumífer a l'aire lliure: en cas de no tenir assecadora, fes aquest pas. Cada hora hauràs de sacsejar-lo per tal d'aconseguir que s'infli el material interior. És important que l'assecatge, en aquest cas, sigui en un dia que faci sol i que el procediment duri un dia sencer. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona