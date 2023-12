La boca és una zona molt delicada: la utilitzem per quasi tot! Menjar, parlar, somriure, la maquillem... La veritat és que té diverses funcionalitats i a més, la posem més bonica amb l'ús del pintallavis en el cas de les dones. Aquest ús continu fa que apareguin línies d'expressió al voltant dels llavis, cosa normal amb l'arribada de certa edat. Però, hi ha una manera per evitar aquestes arrugues que es formen al voltant dels llavis i només necessitem un ingredient, que, sovint es fa servir en els cosmètics dedicats a aquest tipus de cura.

Encara que, això no és tot: de vegades mals hàbits com l'exposició al sol sense protecció solar, una dieta desequilibrada o l'ús excessiu de productes cosmètics de mala qualitat poden accelerar l'aparició d'aquestes arrugues. Afortunadament, hi ha un ingredient que pots trobar a la teva cuina i que et pot ajudar a reduir l'aparició d'arrugues.

Amb aquest ingredient, ni tan sols cal gastar molts diners en cremes específiques o tractaments quirúrgics. Es tracta del cogombre, utilitzat sovint en cosmètica perquè és excel·lent per regenerar la pell. És ric en vitamines C i K, i tendeix a combatre els radicals lliures, principals causants de les arrugues.

Per combatre específicament les arrugues dels llavis, podeu preparar una màscara amb el suc de mig cogombre i una clara d'ou. Només cal agafar mig cogombre, tallar-lo a trossos, liquar-lo i filtrar el suc per un colador. Un cop tinguis el suc, afegeix la clara d'ou i barreja bé els dos ingredients.

Aplica aquesta barreja sobre la cara, prèviament rentada, i deixa actuar uns 15 minuts. Finalment, aclareix amb aigua freda. Per obtenir resultats duradors, es recomana aplicar aquesta màscara 2 o 3 cops per setmana.

El millor remei natural

El cogombre no només actua sobre les arrugues, sinó que també es pot utilitzar per reduir les ulleres i la inflor, o per millorar l'estat general de la pell. Si preferiu un mètode més senzill, podeu simplement tallar rodanxes de cogombre i aplicar-les sobre el rostre, preferiblement molt fredes per maximitzar el seu efecte sobre les petites arrugues.

Si prefereixes prendre't el temps per cuidar la pell, aquí tens algunes receptes senzilles a base de cogombre:

Màscara de cogombre i iogurt: agafa mig cogombre i una cullerada de iogurt blanc sencer. Després de rentar el cogombre, trosseja'l i passa-ho per la batedora; a continuació, afegeix el iogurt a la polpa de cogombre i barreja-ho bé. Aplicar sobre el rostre net i deixar actuar durant 15 minuts. Esbandir amb aigua tèbia. Tònic de cogombre i aigua de roses: agafa un cogombre i una mica d'aigua de roses. Talla el cogombre a trossos i tritura'l. Un cop obtinguda la polpa, cola el suc. Tot seguit, afegeix la mateixa quantitat d'aigua de roses al suc. Pots utilitzar la barreja obtinguda sobre el rostre després de netejar-lo com a tònic. No la conservis més de 7 dies. Màscara capil·lar de cogombre: necessitaràs un cogombre petit, 5 cullerades de iogurt blanc sencer, una cullerada d'oli d'oliva i una cullerada de vinagre de poma. Comença per rentar, tallar i liquar el cogombre. Un cop obtinguda la polpa, afegeix tots els altres ingredients i barreja'ls bé. Aplica la barreja sobre els cabells abans del xampú i fes un massatge durant 5 minuts. Deixa-ho actuar uns 20 minuts i després renta amb xampú: brillarà com mai.

Anima't a provar aquests trucs i veuràs una transformació notable a la teva pell!