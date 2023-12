Els miralls són superfícies complicades de netejar. Si es fan amb un drap, és habitual deixar els típics pelets del drap sobre la superfície. I, es fa amb una baieta, pot quedar la marca d’aquesta, i impedir que quedi lluent.

Afortunadament, hi ha altres maneres d’aconseguir que quedi brillant: amb paper de cuina –una cosa poc ecològica, d’altra banda– o paper de diari, que no sempre el deixa bé del tot, ja que poden quedar restes de tinta.

No obstant, hi ha un producte barat i natural que farà que et quedi lluent. Es tracta de mitja ceba. La ceba és molt eficaç a l’hora d’eliminar taques, sobretot de greix.

Sense productes químics

Netejar un mirall amb mitja ceba és una tècnica simple però efectiva que pot ajudar-te a mantenir els teus miralls nets i lluents. La ceba és un agent de neteja natural que no conté productes químics forts, cosa que la converteix en una opció segura i eficaç per netejar els teus miralls.

El procés és simple. S’agafa mitja ceba –millor si està acabada de tallar, perquè no estigui seca ni tingui parts florides– i es frega el mirall suaument amb ella. És molt important fer-ho de forma suau per no ratllar-lo. La ceba actua com un netejador natural, eliminant taques i brutícia mentre deixa una superfície brillant i lluent. Si el mirall és particularment brut, és possible que necessiti canviar de ceba o utilitzar l’altra meitat per assegurar-se que s’eliminin totes les taques i brutícia.

Retirar les restes

Després de fregar el mirall amb la ceba, és possible que quedi una mica de residu de ceba a la superfície del mirall. Una vegada que hagis netejat tot el mirall amb la ceba, utilitza un drap de microfibra sec per eliminar qualsevol resta de brutícia i de ceba, i per polir la superfície del mirall. També pots utilitzar un drap totalment humitejat o un diari vell per polir la superfície del mirall.

Si el mirall encara té taques o brutícia després del primer intent, és possible que necessitis repetir el procés amb una nova mitja ceba. Continua fregant suaument la superfície del mirall fins que s’eliminin totes les taques.