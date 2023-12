Si tens ganes d'acabar amb la 'panxeta' o els mixelins, aquest article t'encantarà perquè et portem la solució definitiva. Mantenir-se en forma és essencial i aconseguir uns bons abdominals a qui més qui menys li agrada, però moltes vegades és difícil aconseguir-ho per falta de temps, constància o bé, perquè no saps quins són els exercicis més efectius per acabar amb la grassa abdominal. Fer un sol minut al dia de planxa abdominal t'ajudarà a millorar la postura, estabilitzar la columna vertebral i a tonificar els músculs de l'abdomen i l'esquena baixa. Dona la benvinguda al ventre pla.

Així pots canviar el teu cos amb un minut de planxa abdominal al dia Aquests són alguns dels beneficis que podries experimentar si fas un minut de planxa abdominal cada dia: Enfortiment del core: La planxa és un exercici molt efectiu per enfortir els músculs del core, que són fonamentals per a l'estabilitat de la columna vertebral i per fer moviments quotidians. Sis aliments bàsics en tota dieta de nutricionista: sacien i no engreixen Millora de la postura: En enfortir els músculs del core, la planxa pot ajudar a millorar la postura i reduir la tensió a la columna vertebral.

En enfortir els músculs del core, la planxa pot ajudar a millorar la postura i Prevenció de lesions: En enfortir els músculs del core i millorar l'estabilitat de la columna vertebral, la planxa pot ajudar a prevenir lesions a l'esquena baixa i altres músculs del cos.

En enfortir els músculs del core i millorar l'estabilitat de la columna vertebral, la planxa pot ajudar a prevenir lesions a l'esquena baixa i altres músculs del cos. Millora de la flexibilitat: En mantenir una posició de planxa, també estàs estirant els músculs de l'esquena, les espatlles i les cames, cosa que pot millorar la flexibilitat amb el temps. És important tenir en compte que, si bé la planxa pot ser un exercici efectiu per enfortir el core, no ha de ser l'única forma d'exercici que facis. Per obtenir els millors resultats, és important fer una varietat d'exercicis que treballin diferents grups musculars i combinar-los amb una dieta saludable i equilibrada. A més, si teniu alguna malaltia o esteu embarassades, és important parlar amb un professional de la salut abans de començar qualsevol programa d'exercicis. Com fer la planxa correctament És molt important que facis aquest exercici de forma correcta per evitar lesions i millorar-ne els resultats. Fer-ho bé és molt fàcil si segueixes aquests passos: Comença recolzant els avantbraços i les mans a terra, amb els colzes sota les espatlles i les mans separades a l'amplada de les espatlles.

a l'amplada de les espatlles. Estén les cames cap enrere, amb els dits dels peus recolzats a terra i els talons junts. Mantingues els músculs del core premuts i el cos en línia recta des del cap fins als peus.

des del cap fins als peus. Mantingues la posició durant el temps desitjat, mantenint les espatlles, els malucs i els peus alineats i evitant arquejar l'esquena (pots començar amb mig minut i a mesura que vagis agafant força intenta mantenir la planxa durant un minut).

(pots començar amb mig minut i a mesura que vagis agafant força intenta mantenir la planxa durant un minut). Per sortir de la planxa, baixa els genolls a terra i asseu-te de nou sobre els teus talons. És important mantenir una bona tècnica mentre fas una planxa per evitar lesions i maximitzar els beneficis de l'exercici. També pots variar la planxa amb diferents modificacions, com ara la planxa lateral o la planxa amb elevació de cames. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona