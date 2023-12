La cinquena edició del Fum, Fum, Fum marcarà l’inici de la programació nadalenca a Cassà de la Selva. La fira dirigida al públic familiar tindrà lloc els dies 15, 16 i 17 i començarà avui divendres amb actes tan destacats com la gira de comiat de Doctor Prats i una xaranga per anunciar la inauguració de la festa. El concert de Doctor Prats serà, avui dia 15, a les 8 del vespre a la plaça de la Coma, epicentre de molts dels actes d’aquests dies.

Els seus promotors destaquen que com en les altres edicions «recuperem un Fum Fum Fum ple d’activitats, espectacles, mercat de Nadal, música, jocs, racó llaminer... tot el cap de setmana, per donar el tret de sortida a les festes nadalenques convertint el Barri Vell en un recorregut ple de racons on gaudir tota la família». Tots els actes i espectacles són gratuïts i tampoc no cal fer reserva prèvia.

Al llarg de tot el cap de setmana es portaran a terme diferents actes i activitats. Per exemple, hi haurà un espai per a combatre el fred tot assaborint delícies dolces i salades i els més menuts podran també participar en diversos tallers per fer xapes de Nadal, pinces de decoració, un clauer del tió o el fanalet per anar a esperar els Reis. A la fira s’hi podran trobar igualment diverses parades per a comprar regals de Nadal i alimentació artesana, entre d’altres.

També dins de la programació hi ha espai per a diferents espectacles i lectura de contes. Un dels espectacles programats és el de dansa vertical amb la Glo Circo. Serà el diumenge 17, a 3/4 de 8 del vespre, a l’escenari Rovelló de la plaça de Sant Pere.