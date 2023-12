Des de la Federació Avícola Catalana ho tenen molt clar: Si hi ha una vianda que no ha faltat mai als àpats dels dies més assenyalats, tant de la nostra cultura gastronòmica com d’altres d’arreu del món, són les aus. Moltes cuines i xefs de gran prestigi han incorporat a les seves creacions alguns dels plats basats en les aus. Les festes nadalenques són una excel·lent ocasió per provar i degustar algunes textures i sabors sorprenents. «A casa, les aus han estat sempre el plat central de tota celebració, en les festivitats, en diumenges i especialment per Nadal i Cap d’Any. És un costum ancestral que ha sobreviscut al pas del temps i als canvis en l’estil de vida. Cuinar una au de manera especial, presentar-la a taula i servir-la és part del ritual de la celebració amb família i amics», asseguren des de la federació.

Plats saborosos La cuina basada en l’aviram és la vianda que guanya en versatilitat i vistositat i que ens permet elaborar plats sumptuosos i saborosos amb una carn lleugera al paladar, que té l’avantatge de ser molt digestible. Des de la Federació Avícola Catalana us proposen idees de preparacions amb aus criades pels avicultors catalans, que trobareu fàcilment al mercat o al vostre establiment de confiança, o que podeu encomanar. Es tracta de receptes tradicionals i plats clàssics fets amb ingredients naturals, que us permetran donar un toc de sofisticació als vostres àpats i sorprendre els comensals més exigents, remarquen. Un dels plats que podem atrevir-nos a fer a casa durant aquestes festes per sorprendre els nostres convidats és la pularda amb salsa, un clàssic de la cuina francesa. Cal posar la pularda sencera en una cassola gran amb aigua freda i escalfeu-la fins que bulli dos minuts. Refredeu-la amb aigua de seguida i escorreu-la. Preparació Poseu a la cassola hortalisses trossejades, una ceba partida amb un parell de claus d’olor clavats i un ramellet d’herbes. Fregueu la pell de la pularda amb la polpa d’una llimona i poseu-la a la cassola, a sobre de les verdures. Saleu, aboqueu-hi 3 litres de brou d’au i bulliu a foc lent durant poc menys d’una hora i mitja. Prepareu un roux blanc amb mantega i farina. A aquesta base hi afegiu el suc de la cocció de la pularda per a fer la velouté i quan s’hagi reduït hi incorporeu nata líquida i salpebreu. Quan sigui el moment de servir, disposeu la pularda trossejada en una safata, cobriu amb la salsa i empolvoreu amb anet picat. Podeu acompanyar amb un arròs pilaf aromatitzat al vostre gust. I que vagi de gust!.