Les festes de Nadal són una època en la qual prestem una especial atenció a la decoració de la llar. A banda de l’arbre i altres elements ornamentals també les flors i plantes hi tenen un espai destacat. Tant si és a l’interior com si tenim possibilitat de disposar d’un espai enjardinat exterior tenim en el mercat diferents opcions de decoració vegetal pensades per a les festes.

Vols conèixer les millors plantes de Nadal per a decorar? Pots triar entre una àmplia varietat de plantes per a decorar o també per a regalar als teus éssers estimats. Ponsètia. La Flor de Pasqua o Ponsètia és una de les més conegudes. El seu nom es deu als monjos franciscans, ja que adornaven els altars amb ella i, en florir durant Nadal, van començar a dir-li Flor de Nit de Nadal. És un arbust que pot aconseguir dos o tres metres d’altura en ambients càlids. El que més destaca de la planta són les seves bràctees (fulles de color vermell) que envolta a les flors. És una planta d’hivern que cal evitar ubicar-la en llocs freds i allunyar-la dels corrents d’aire. Cal anar amb compte amb el reg, ja que l’excés d’aigua pot provocar que les fulles de la base s’esgrogueeixin i caiguin. La clau és mantenir sempre la terra humida sense arribar a entollar-la. El reg per immersió és la manera correcta de regar-la. Floreix entre els mesos de novembre i febrer. Grèvol. El grèvol és una de les que més s’associa amb aquestes festes. És un petit arbre de creixement lent que pot assolir deu metres d’altura. Es caracteritza pels seus fruits de color vermell intens, que són tòxics. Pot arribar a viure 50 anys i a mesurar 20 metres. S’adapta bé als climes freds i floreix a l’hivern. Rosa de Nadal. És una planta que floreix en diversos colors: blancs, roses, grocs, púrpures, etc. És originària de Turquia i d’Europa Central. És una de les plantes de Nadal més buscades per les seves belles flors que floreixen de novembre a març. És recomanable mantenir la terra humida, però evitar entollar-la i adobar-la cada 15 dies perquè tingui flors abundants. És aconsellable situar-la en un lloc assolellat i protegit en l’exterior. Rosa d’alabastre. La Rosa d’alabastre o «echeveria» és una suculenta que compta amb fulles gruixudes i ovals col·locades com una roseta. És una planta de Nadal que s’adapta fàcilment a qualsevol terreny, és molt senzilla de cuidar i produeix les seves pròpies flors. És una planta de Nadal que per a regar-la cal esperar que la terra estigui seca i fer-ho amb moderació.