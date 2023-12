Gimcana familiar, pista de gel, pessebre vivent, parc infantil de Nadal i també el sorteig d’un cotxe... aquest és l’ampli i variat programa d’activitats nadalenques que promou Platja d’Aro, Castell d’Aro i S’Agaró. Un any més, el municipi es reivindica com «el centre comercial i d’oci a cel obert de la Costa Brava» gràcies a centenars d’establiments que «combinen propostes de primeres marques internacionals i comerços especialitzats que abracen una extensa gamma de sectors: moda, complements, esports, tecnologia, regals o llar en un entorn amb facilitats d’aparcaments, àmplies voreres, galeries per a vianants i parcs i jardins on el comerç es fusiona amb l’oferta de serveis personals, la restauració i les activitats d’oci, culturals i tradicionals de l’època».

La campanya «Aquest Nadal, el millor regal és Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró» inclou moltes activitats nadalenques que van arrancar el 25 de novembre passat amb la tradicional encesa del sempre espectacular muntatge de llums als carrers. En total, s’engalanen places, avingudes i carrers amb 25.000 metres quadrats d’il·luminació de baix consum. També es va estrenar l’Avet d’Avets, un gran arbre de Nadal de 10 metres d’alçada que es pot contemplar al giratori de l’Ajuntament. Des de l’Ajuntament s’ha informat que alguns dels reclams de la campanya nadalenca d’aquest any són «la pista de gel de Platja d’Aro, el pessebre vivent de Castell d’Aro, diversos concerts de Nadal, les cavalcades dels Reis de l’Orient, el Parc Infantil de Nadal El Mar dels Nens o la jornada solidària amb La Marató de TV3. Alhora es mantenen les propostes del Gran Sorteig de Nadal amb la possibilitat de guanyar un cotxe híbrid però amb diverses activitats, la nova versió de la gimcana familiar de la Xalarina i en Xalarí o l’exposició de diorames i pessebres a Castell d’Aro». Tot plegat, pensat per assegurar la diversió de tots els ciutadans locals i visitants sense perdre en cap moment el caràcter tradicional de les festes. Així mateix, Platja d’Aro té premi. Del 25 de novembre al 3 de gener tothom que compri per un valor mínim de 20 euros en algun del centenar d’establiments i serveis adherits a la campanya tindrà l’oportunitat de guanyar un Fiat 500 híbrid (1r Premi), una bicicleta elèctrica (2n Premi) o una tauleta tàctil (3r i Premi). S’hi pot participar mitjançant butlletes en paper desant-les en les urnes dels mateixos comerços.